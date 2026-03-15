  • Дионн о рекорде Копитара: «Я не знал, что был лучшим бомбардиром «Кингс» все эти годы. Я обращал внимание на статистику один раз – когда забил 545-й гол и превзошел Ришара»
Дионн о рекорде Копитара: «Я не знал, что был лучшим бомбардиром «Кингс» все эти годы. Я обращал внимание на статистику один раз – когда забил 545-й гол и превзошел Ришара»

Экс-форвард «Лос-Анджелеса» Марсель Дионн оценил рекорд Анже Копитара. Словенец набрал 1308 (450+858) очков в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим бомбардиром в истории «Кингс».

Дионн выступал за клуб с 1975 по 1987 год, на его счету 1307 очков за 921 игру.

«Единственный раз, когда я обращал внимание на свою статистику – когда забил 545-й гол и превзошел Мориса Ришара. Это было невероятно. Что касается всего остального, мне придется поверить вам на слово: я ничего не знаю.

Постоянно слышу о хоккейной статистике на подкастах, но до недавнего времени мне не приходило в голову, что я все эти годы был лучшим бомбардиром «Кингс».

Теперь Анже долгое время будет на вершине», – сказал Дионн.

Копитар – легенда! В последний сезон переписал рекорд бомбардиров «Кингс»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Браво !!!!👏👏👏💪🏽💪🏽💪🏽🔥🔥🔥
Не нашёлся у Дионна свой Spirit of Khlebonasuschensky :)
так и прошла жизнь , без интернета и спортса.
Один из любимых игроков ) Прям из детства...регулярно знали, что Марсель присутствует на ЧМ у Канады )) Великий № 16 !!! Жаль так и не выиграл Кубок Стэнли, за него особо обидно, например ! Недавно видел сюжет от Черкас Тв с матча ЛА и там в фойе арены за столиком скромно стоял Марсель Дионн....сам продавал свою продукцию и мерч с его именем, давал автографы....и РЯДОМ НИКОГО НЕ БЫЛО, ни очереди, ни ажиотажа ! Джерси, болванчики игрушки Дионн, книги, футболки, фото в рамах, Блю Рэй видео, шайбы с №16, сувенирка....и стоит Марсель скромно улыбается и говорит, что он этим пытается заработать и был рад поговорить с Черкасом ) Так блин обидно стало...если уж к таким людям не подходят и они стоят сами за прилавком (( Я бы скупил все с мерчем Дионна ))Он говорит, что люди интересуются, но не много покупают (( Хоккей в ЛА это конечно не тоже самое, что в Монреале...не справедливо для Марселя Дионна, я считаю ! Купите немедленно у Марселя фото с автографом в раме или джерси с болванчиком, например и пожмите руку и сделайте фото на память ! Он это заслуживает )
кстати, это один из "студентов" приезжавших на чм
Ответ 777тч
кстати, это один из "студентов" приезжавших на чм
почему "студентов", он приезжал будучи игроком ЛА, этакий "мини Макаров", обалденно играл, ну а остальные канадцы смотрелись на его фоне студентами.
Ответ j_jms
почему "студентов", он приезжал будучи игроком ЛА, этакий "мини Макаров", обалденно играл, ну а остальные канадцы смотрелись на его фоне студентами.
это шутка) Так как здесь довольно популярно мнение, что Союз обыгрывал на чм исключительно разношёрстный сброд
