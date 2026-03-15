Дионн о рекорде Копитара: «Я не знал, что был лучшим бомбардиром «Кингс» все эти годы. Я обращал внимание на статистику один раз – когда забил 545-й гол и превзошел Ришара»
Экс-форвард «Лос-Анджелеса» Марсель Дионн оценил рекорд Анже Копитара. Словенец набрал 1308 (450+858) очков в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим бомбардиром в истории «Кингс».
Дионн выступал за клуб с 1975 по 1987 год, на его счету 1307 очков за 921 игру.
«Единственный раз, когда я обращал внимание на свою статистику – когда забил 545-й гол и превзошел Мориса Ришара. Это было невероятно. Что касается всего остального, мне придется поверить вам на слово: я ничего не знаю.
Постоянно слышу о хоккейной статистике на подкастах, но до недавнего времени мне не приходило в голову, что я все эти годы был лучшим бомбардиром «Кингс».
Теперь Анже долгое время будет на вершине», – сказал Дионн.
Копитар – легенда! В последний сезон переписал рекорд бомбардиров «Кингс»