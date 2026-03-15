Меркли побил рекорд «Шанхая» по голам за сезон в КХЛ – 24. Канадец превзошел достижение Броссо в регулярке-2023/24

Меркли побил рекорд «Шанхая» по голам за сезон в КХЛ.

Форвард «Шанхая» Ник Меркли забросил шайбу в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Салаватом » (3:5) и побил снайперский рекорд клуба в лиге – 24 гола.

28-летний канадец превзошел достижение Девина Броссо (23 шайбы), установленное в сезоне-2023/24.

В текущем регулярном чемпионате Меркли набрал 45 (24+21) очков в 65 матчах. Это бомбардирский рекорд «Шанхая » в КХЛ.

