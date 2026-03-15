Марченко о победном буллите с «Филадельфией»: «Замула сказал, что они изучали меня и знают мои приемы. Нужно было найти что-то новое»

Марченко о буллите с «Филадельфией»: Замула сказал, что они знают мои приемы.

Нападающий «Коламбуса » Кирилл Марченко прокомментировал победу команды по буллитам над «Филадельфией» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский хоккеист забросил шайбу с игры, а затем реализовал решающий буллит, забив с неудобной руки.

«Замула долго играл за «Флайерс». Он сказал, что они предварительно изучали меня, знают все мои приемы на буллитах, и нужно найти что-то новое.

Это важная победа для нашего положения в таблице. Было похоже на игру плей-офф. Многие наши матчи заканчиваются с разницей в одну шайбу, в овертайме или по буллитам. В прошлой игре мы уступили в дополнительное время (2:1 с «Флоридой» – Спортс’‘), но мы исправим это», – сказал Марченко.

Марченко стал 1-й звездой матча с «Филадельфией» – 25-й гол в сезоне и победный буллит. У него 57 очков в 60 играх в сезоне