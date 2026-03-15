«Салават» победил «Шанхай» – 5:3. У Кузнецова две передачи

«Салават» победил «Шанхай» в матче FONBET КХЛ.

«Салават Юлаев » оказался сильнее «Шанхая » (5:3) в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ. В составе хозяев две голевые передачи на счету Евгения Кузнецова .

Уфимцы прервали серию из трех поражений и сохраняют пятое место в Восточной конференции, набрав 74 очка за 66 игр.

«Шанхай» проиграл пятый матч подряд и занимает девятую строчку в таблице Запада, имея в активе 54 балла после 66 игр.

Следующий матч «Салават» проведет дома 18 марта с «Нефтехимиком», «Шанхай» в тот же день примет «Автомобилист».