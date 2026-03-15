Рыбин об Овечкине в «Вашингтоне»: «Продлит контракт и поиграет еще год-два. Ему важно побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ – такие стоят веками»

Рыбин об Овечкине в «Вашингтоне»: продлит контракт и поиграет еще год-два.

Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин поделился мнением о будущем Александра Овечкина в «Вашингтоне ».

Срок действующего контракта 40-летнего форварда с клубом НХЛ истекает 30 июня 2026 года. В этом сезоне Овечкин набрал 51 (24+27) очко в 68 матчах при полезности «минус 4»

– Овечкин останется в НХЛ на следующий сезон? «Вашингтон» обменял Джона Карлсона, который 17 лет был одноклубником Александра – в клубе началась перестройка?

– Всегда рано или поздно все заканчивается, даже для великих игроков. И обмены происходят, и карьеры заканчивают. Я подчеркиваю, это мое мнение, что Александр продлит контракт и еще год-два может поиграть.

– Какая мотивация будет для него? Он уже переписал практически все рекорды.

– Ему важно побить рекорд по общему числу шайб за всю историю НХЛ. У Гретцки – 1016. А нам важно, что наш соотечественник может вписать свое имя в историю. Такие рекорды стоят веками.

– После «Вашингтона» Александр окончательно завершит карьеру или вернется в Россию и поиграет еще год? В «Динамо», например.

– Такой вопрос, конечно, лучше задать самому Александру. Я считаю, тут сыграет фактор здоровья – в КХЛ достаточно быстрый хоккей, другие скорости, другие площадки. Поэтому нужно себя реально оценивать, свои способности. Но для популяризации, для развития нашего хоккея – это был бы, безусловно, прекрасный шаг, – сказал Рыбин .

Овечкин занимает вторую строчку в списке снайперов за всю историю НХЛ с учетом плей-офф – 998 шайб.

Овечкин не выходил на лед в овертайме против «Бостона» (2:3 Б). Форвард «Вашингтона» нанес 3 броска за 15:47, он не забил 6-м матче подряд