  • Рыбин об Овечкине в «Вашингтоне»: «Продлит контракт и поиграет еще год-два. Ему важно побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ – такие стоят веками»
Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин поделился мнением о будущем Александра Овечкина в «Вашингтоне».

Срок действующего контракта 40-летнего форварда с клубом НХЛ истекает 30 июня 2026 года. В этом сезоне Овечкин набрал 51 (24+27) очко в 68 матчах при полезности «минус 4»

– Овечкин останется в НХЛ на следующий сезон? «Вашингтон» обменял Джона Карлсона, который 17 лет был одноклубником Александра – в клубе началась перестройка?

– Всегда рано или поздно все заканчивается, даже для великих игроков. И обмены происходят, и карьеры заканчивают. Я подчеркиваю, это мое мнение, что Александр продлит контракт и еще год-два может поиграть.

– Какая мотивация будет для него? Он уже переписал практически все рекорды.

– Ему важно побить рекорд по общему числу шайб за всю историю НХЛ. У Гретцки – 1016. А нам важно, что наш соотечественник может вписать свое имя в историю. Такие рекорды стоят веками.

– После «Вашингтона» Александр окончательно завершит карьеру или вернется в Россию и поиграет еще год? В «Динамо», например.

– Такой вопрос, конечно, лучше задать самому Александру. Я считаю, тут сыграет фактор здоровья – в КХЛ достаточно быстрый хоккей, другие скорости, другие площадки. Поэтому нужно себя реально оценивать, свои способности. Но для популяризации, для развития нашего хоккея – это был бы, безусловно, прекрасный шаг, – сказал Рыбин.

Овечкин занимает вторую строчку в списке снайперов за всю историю НХЛ с учетом плей-офф – 998 шайб.

Овечкин не выходил на лед в овертайме против «Бостона» (2:3 Б). Форвард «Вашингтона» нанес 3 броска за 15:47, он не забил 6-м матче подряд

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт день за днем»
Кто придумал плюсовать шайбы в РС и ПО? Ну глупость же полнейшая. В РС 82 игры, в ПО минимум 4, максимум 28. Ну вот на хрена эту тему гонять? Я понимаю побить рекорд Гретцки в ПО. Это круть? А суммировать, дичь полная. Два абсолютно разных турнира.
Вот в точку! Учитывая, что у Грецки игр в плей-офф на полтос больше, да и бидонов у него прилично, а у Вашингтона только один сезон с финал конфы за все годы Ови(он же кубковый)..
не понимаю в чем проблема

в футболе ни у одного человека не возникает вопросов, когда Роналду называют лучшим бомбардиром в истории турнира ЛЧ, хотя тоже можно сидеть и ныть что не у всех одинаково матчей
У Ови и так есть рекорд по голам в НХЛ, все остальное это уже извращения.
Регулярка+ плов.
Потом будет регулярка+плов+ юниорка+вха+сборная+ благотворительные матчи+ игры на плейстейшн.
Сане нужно заканчивать красиво, а не вымучивать по шайбе в месяц , ради того, чтобы удовлетворить очередных хейтеров.
Ответ Игорь Былинин
Нет. Регулярка + плов это и есть НХЛ.
Грецтки наверно лет 150, если его рекорд держался веками😏
Как д...б начал считать рекорд по регулярке+кубок? Каждому такому надо ликбез по НХЛ с зачётом. Прям диверсия по дискредитации рекорда Ови. А Спортс это продвигает, понятно почему
Я наверное что-то не понимаю но о каком рекорде речь? Эти шайбы Гретцки забивал в плове, с какого хера голы забитые в регулярке идут в счёт?
Если Саня хочет продлить контракт, то нужно серьезно заняться питанием. Чтобы улучшить выносливость и резкость. Тогда спокойно можно будет пойти и на 1000шайб.
Этот сезон показывает, что ни о каких паре сезонах речь не идет. Команда будет обновляться и пополняться молодежью и на их фоне овечкин будет выглядеть печально
Ответ Джанлука Нальюка
Она уже молодая! Там самый "старый" Линдгрен вратарь - 32 года и Уилсон в 31 год:) ТВР ещё, но он тоже очевидно на выход. Никаких проблем с подписанием Овечкина вообще нет и быть не может, как раз может капитанить и скажем в большинстве играть хоть ещё 2-3 сезона:) Только оно ему надо, вот вопрос?:) И этот сезон что тебе показал? Вы уже реально запарили, чел в 40-к лет 24+27! Это отличные показатели игрока топ-6 ЛЮБОЙ команды лиги, а именно там Овечкин сейчас и играет грубо говоря, топ-6, а вовсе не по 20 мин. за матч. Вот для лидера, который с площадки не вылезает, это конечно маловато. Вот у Слафковски, 18+ мин за матч, если что 24+30:) Может ему закончить с хоккеем то? Или вот хитов у Ови - 112, у Слафа - 88, потерь 52-59, перехватов 8-10, какие схожие показатели у 40-ка летнего деда и у 21 летнего игрока, оба левые края и первые номера драфта когда-то. Это стёб конечно, но в шутке есть только доля шутки:) Один на опыте играет и пользу приносит, второй носится с тем же выхлопом по всем ключевым показателям:) Ну и если +- интересует, у Ови он -4, Слафковски +4.
Ответ rereg84
Годно 👍🤝
Шубский еле катит уже, игровое время 5 на 5 сократилось до минимума.
Да и в большинстве играют 4.5 на 4.
В 15 играх забросил 2 шайбы.
Игрок великий, но его прайм позади, уходить надо вовремя.
Ответ wxvnpc5psr
Ну «еле катит» - это преувеличение. Вчера с Бостоном нормально так в оборону бегал. Да и слалом со своей зоны до Сваймена был как в десятые.
Откуда они все берутся и думают (даже знают), что важно Овечкину в сезоне (или по карьере)?
А сам Овечкина знает, что будет ещё пару лет играть за клуб? Все кому не лень определяют, что он будет делать, это ему решать, а не тыкать пальцем в небо-фантазеры.
