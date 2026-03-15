«Сочи» отыгрался с 0:2 но проиграл «Амуру» – 2:3, Дмитрий Уткин сделал дубль, Кагарлицкий – 2 передачи. Юртайкин забил победный гол за 22 секунды до конца 3-го периода
По ходу игры команда тренера Дмитрия Михайлова отыгралась с 0:2 благодарю дублю Дмитрия Уткина. Дмитрий Кагарлицкий сделал 2 передачи.
Нападающий «Амура» Данил Юртайкин забил решающий гол за 22 секунды до конца 3-го периода.
На данный момент «Сочи» идет 11-м на Западе с 44 очками в 66 играх.
«Амур» занимает 9-е место на Востоке с 60 баллами в 66 матчах. На 8-м месте идет «Сибирь» с 63 очками после 65 игр.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс
Данил ну наконец то , понимаю как тебе нелегко в Хабаровске , после всего этого обмена , но надо доказывать прежде всего самому себе , что игрок ты еще результативный
