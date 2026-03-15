Нападающий «Локомотива » Александр Радулов высказался о своих детях, 10-летнем Макаре и пятилетнем Мироне, которые занимаются хоккеем.

– Как сыновья?

– Занимаются хоккеем. Пока рано говорить о чем-то серьезном. Сегодня понравилось что-то, занимается с удовольствием. Завтра – «папа, я не хочу, я устал».

Разговариваешь с ними, доносишь до них суть, объясняешь, что, если занимаешься, надо заниматься все время, а не так, что сегодня хочу, а завтра не хочу.

– Евгений Кузнецов говорил, что не хотел бы, чтобы сын занимался хоккеем.

– У меня нет такого. Они проявляют желание, дома играют в хоккей, собирают наклейки, карточки с хоккеистами, ходят на хоккей, особенно когда ранние матчи. Заходят в раздевалку, им нравится эта атмосфера. Видно, что им это нравится. Пусть занимаются, – сказал Радулов.

