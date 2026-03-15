  Недопекин о том, чем славится Дагестан: «Горы, реки, каньоны. Вождение. Это можно заметить уже в такси из аэропорта, когда твоя жизнь висит на волоске. Просто сумасшествие»
Недопекин о том, чем славится Дагестан: «Горы, реки, каньоны. Вождение. Это можно заметить уже в такси из аэропорта, когда твоя жизнь висит на волоске. Просто сумасшествие»

Форвард СКА Недопекин поделился мнением о Дагестане.

Нападающий СКА Никита Недопекин поделился мнением о Дагестане.

– Вы родились в Дагестане. Внутри что-то просыпается, когда приезжаете в родной Буйнакск?

– Конечно. Это моя малая родина, где нет ни одного катка, однако очень многие люди оттуда болеют за меня и смотрят матчи СКА. Прошлым летом решил отдохнуть в Буйнакске – классно провел время. Тогда я еще был на травме, поэтому не мог заниматься спортом, зато ел целыми днями.

Вернулся в Петербург с лишними килограммами и узнал, что в СКА пришел Игорь Николаевич Ларионов... В этот момент понял, что отпуск должен заканчиваться, иначе до начала сборов я просто не успею привести себя в форму.

Уложился по всем показателям практически в последний день перед медицинским осмотром. Классное получилось лето (улыбается)! 

– Чем славится Дагестан?

– Там много всего интересного... Во-первых, невероятно красивые места. Горы, реки, разные каньоны. Во-вторых, вождение. Это можно заметить уже в такси из аэропорта, когда твоя жизнь висит на волоске. Как там ездят люди – это что-то невероятное.

Я, как послушный мальчик из Петербурга, в Дагестане руководствовался ПДД, пытался ориентироваться по помехе справа, но там так не работает (улыбается). Просто сумасшествие какое-то.

В-третьих, на Кавказе невероятно отзывчивые люди. Там нет равнодушных. Какая бы беда ни случилась, в любое время и в любом месте тебе придут на помощь. Помню, летом увидел новость о пропавшем ребенке – маленькая девочка вышла из дома и не вернулась. Как только об этом написали, весь город вышел на поиски, и уже спустя полчаса ее нашли в целости и сохранности. Никого не волновало, что завтра у них работа, а сегодня вечером могут быть какие-то дела.

В-четвертых, в Дагестане будто другое понимание времени. Даже не знаю, как это описать. У нас есть отдых, режим, обязанности и какой-то ритм, а там всего этого нет. Город не спит и в девять часов вечера, и в пять часов утра, – сказал Недопекин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
Водят даги и правда ужасно.
Не Дагестан, но Сочи: сажусь в такси, тянусь к ремню безопасности, водитель: "да не пристёгивайся, ты чо?".
И проезжая, машет гаишникам в ослепительно белых рубашках, те в ответ машут. Лето, все в белом, ремень действительно может загрязнить красоту. :)
Рекомендуем
Главные новости
Тарасенко – 16-й россиянин в истории НХЛ, набравший 700+ очков в регулярках. У него 322+378 в 892 играх
40 минут назад
Тарасенко сделал дубль за 23 секунды в матче с «Торонто» и стал 2-й звездой. У него 18+20 в 61 игре в сезоне
52 минуты назадВидео
НХЛ. «Виннипег» одолел «Сент-Луис», «Миннесота» уступила «Торонто», «Сиэтл» забросил 6 шайб «Флориде», «Эдмонтон» обыграл «Нэшвилл»
сегодня, 03:00
Гавриков о Панарине в «Лос-Анджелесе»: «У него все хорошо, он прикрыт. Он у меня пожил. Когда мы в Нью-Йорк приехали, жили у них»
вчера, 20:48
Недопекин про ОИ-2026: «Наблюдал за тройкой Макдэвид – Маккиннон – Селебрини. Поразила невероятная скорость. СКА, «Металлург» и «Северсталь» играют на высоких скоростях»
вчера, 20:17
«Вашингтон» подписал контракт с Коулом Хатсоном на 3 года, кэпхит – 975 тысяч долларов. У 19-летнего защитника 10+22 в 35 матчах в сезоне NCAA
вчера, 20:02
Герин о победе США на Олимпиаде-2026: «Кажется, будто это нереально, как сон. Люди моего поколения ждали этого момента 46 лет»
вчера, 19:48
Карлсон дебютирует за «Анахайм» в матче против «Монреаля». «Вашингтон» ранее обменял защитника, 17 лет выступавшего за «Кэпиталс»
вчера, 19:05
«Торонто» продлил контракт с Ахтямовым на 3 года, зарплата – 900 тысяч долларов. 24-летний вратарь дебютировал в НХЛ в этом сезоне
вчера, 18:54
Капризов о рекордном контракте в НХЛ: «Макдэвид подпишет на 20 млн долларов через 2-3 года. Кучеров, Мэттьюс тот же, все будут подписывать»
вчера, 18:24
Ко всем новостям
Последние новости
Аскаров пропустил 3-й подряд матч «Сан-Хосе» из-за травмы. Броссуа сыграл в НХЛ впервые с апреля 2024 года и пропустил 6 шайб от «Оттавы»
16 минут назад
Тарасов во 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб за матч, отразив 19 из 25 бросков «Сиэтла». Поражение – 5-е в последних 6 играх
28 минут назад
Зуб сделал 2 передачи в матче с «Сан-Хосе». У защитника «Оттавы» 4+20 в 65 играх
сегодня, 01:48
Мухамадуллин против «Оттавы»: 2 ассиста, 2 броска, 4 блока и 2 потери за 17:02. У защитника «Сан-Хосе» 10 очков в 35 играх в сезоне
сегодня, 00:35
Герин о Мэттьюсе в сборной: «Тихий лидер, у него есть харизма, его все любят. Жаль, что он получил травму, непростое время для «Торонто»
вчера, 22:02
16-летний форвард системы ЦСКА Привалов о еде: «Стейк – мое фирменное блюдо. Начал готовить, когда были в Таиланде. Даже мама говорит, что у меня получается лучше»
вчера, 21:45
Хоккеисты «Авангарда» посетили спектакль «Дальше – тишина...» в Академическом театре драмы в Омске. Актеры ранее пришли на матч против «Шанхая» на «G-Drive Арене»
вчера, 21:22
Участник «Ледникового периода» Рудаковский о Ягудине: «Добрый, искренний, честный. Прощаясь, говорил ему на белорусском: «Да пабачэння». Он отвечал «Шуфлядка» или как-то еще показывал словарный запас»
вчера, 21:04
Щитов о фаворитах Кубка Гагарина: «Металлург», «Авангард» и «Локомотив». В плей-офф будут сюрпризы, непредсказуемый хоккей»
вчера, 20:36
Привалов из системы ЦСКА о Telegram-канале: «С мамой поспорили, у кого будет больше подписчиков. Слежу за Голдобиным, Суриным. Ошибки у Егора – его фишка»
вчера, 19:38
Рекомендуем