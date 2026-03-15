Недопекин о том, чем славится Дагестан: «Горы, реки, каньоны. Вождение. Это можно заметить уже в такси из аэропорта, когда твоя жизнь висит на волоске. Просто сумасшествие»

Форвард СКА Недопекин поделился мнением о Дагестане.

Нападающий СКА Никита Недопекин поделился мнением о Дагестане.

– Вы родились в Дагестане. Внутри что-то просыпается, когда приезжаете в родной Буйнакск?

– Конечно. Это моя малая родина, где нет ни одного катка, однако очень многие люди оттуда болеют за меня и смотрят матчи СКА. Прошлым летом решил отдохнуть в Буйнакске – классно провел время. Тогда я еще был на травме, поэтому не мог заниматься спортом, зато ел целыми днями.

Вернулся в Петербург с лишними килограммами и узнал, что в СКА пришел Игорь Николаевич Ларионов... В этот момент понял, что отпуск должен заканчиваться, иначе до начала сборов я просто не успею привести себя в форму.

Уложился по всем показателям практически в последний день перед медицинским осмотром. Классное получилось лето (улыбается)!

– Чем славится Дагестан?

– Там много всего интересного... Во-первых, невероятно красивые места. Горы, реки, разные каньоны. Во-вторых, вождение. Это можно заметить уже в такси из аэропорта, когда твоя жизнь висит на волоске. Как там ездят люди – это что-то невероятное.

Я, как послушный мальчик из Петербурга, в Дагестане руководствовался ПДД, пытался ориентироваться по помехе справа, но там так не работает (улыбается). Просто сумасшествие какое-то.

В-третьих, на Кавказе невероятно отзывчивые люди. Там нет равнодушных. Какая бы беда ни случилась, в любое время и в любом месте тебе придут на помощь. Помню, летом увидел новость о пропавшем ребенке – маленькая девочка вышла из дома и не вернулась. Как только об этом написали, весь город вышел на поиски, и уже спустя полчаса ее нашли в целости и сохранности. Никого не волновало, что завтра у них работа, а сегодня вечером могут быть какие-то дела.

В-четвертых, в Дагестане будто другое понимание времени. Даже не знаю, как это описать. У нас есть отдых, режим, обязанности и какой-то ритм, а там всего этого нет. Город не спит и в девять часов вечера, и в пять часов утра, – сказал Недопекин.