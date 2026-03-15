Нападающий СКА Рокко Грималди высказался о плотности таблицы Западной конференции.

На данный момент команда идет 5-й на Западе с 79 очками в 65 матчах, опережая московское «Динамо» и «Торпедо» (по 79 баллов) по дополнительным показателям. 4-е место занимает ЦСКА с 82 баллами в 66 играх.

«Мы где-то между четвертым и восьмым местом сейчас, хотим продолжать двигаться наверх. КХЛ – тяжелая лига. В этом сезоне мы были девятыми, восьмыми, но всегда старались двигаться вверх.

Будет хорошо, если СКА поднимется еще выше, сейчас мы уже пятые, но я стараюсь не смотреть в таблицу. Мы были низко, и текущее состояние говорит о том, как хорошо мы заканчиваем сезон», – сказал Грималди.