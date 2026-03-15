Гришин о выездной серии: «Ребят мотивировали на то, что выезд очень важный в плане подготовки к кубковым матчам. Нужно, чтобы мы вошли в режим, в котором собираемся играть в плей-офф»

Гришин высказался о выездной серии «Нефтехимика».

Главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин высказался перед заключительной выездной серией команды в регулярном чемпионате.

16 марта клуб сыграет с «Торпедо», 18 марта – с «Салаватом», 20 марта – со «Спартаком».

– «Нефтехимик» досрочно обеспечил выход в плей-офф. Впереди три матча на выезде. Какие задачи ставите перед командой?

– Ребят мотивировали на то, что этот выезд у нас в плане подготовки к кубковым матчам очень важный. Необходимо, чтобы мы вошли в тот режим, в котором собираемся играть в плей-офф.

Поэтому серьезно к этим играм готовимся, серьезно относимся к ним и, надеемся, показать хороший хоккей.

– Обращаете внимание на турнирную таблицу, как-то присматриваетесь к возможным соперникам?

– На самом деле только смотрим, кто займет восьмое место. А так, просто интересно, кто будет нашим соперником. По большому счету нам все равно. Ведь все команды сильные, особенно те, которые в верхней части нашей турнирной таблицы. Поэтому выбирать не приходится.

– Все ли живы-здоровы и в полном ли составе отправятся на выезд?

– За исключением Владислава Барулина , который травмирован, едут все. Андрей Белозеров в составе, Динар Хафизуллин уже тренируется с командой в полную. Надеюсь, что в этой поездке он уже сыграет. Так что на эти матчи отправляемся боевым составом, – сказал Гришин.