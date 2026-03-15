Радулов об игре «Локомотива»: «Мы с Никитиным прошли вместе 4 года, это не сотрешь просто так. Хартли пришел со своим видением, доносит его до нас. Когда-то получается, когда-то нет»
Радулов высказался о системе игры «Локомотива».
Нападающий «Локомотива» Александр Радулов высказался о системе игры команды.
– Может быть, я ошибаюсь, но есть ощущение, что «Локомотив» все еще играет по системе Никитина и не перестраивается на систему Хартли. Сама команда внутри это решила.
– Я бы так не сказал. Костяк остался, все-таки мы с Игорем Валерьевичем прошли вместе четыре года. Это не сотрешь просто так. Мы многому научились.
Хартли пришел со своим видением, он доносит его до нас. Когда-то это получается, когда-то нет. Но мы работаем над этим. Сейчас самая главная часть сезона. Посмотрим, как все будет работать, – сказал Радулов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Зачем ломать то, что работает?
Радул второй год в Ярославле, о каких четырёх речь?
Радул второй год в Ярославле, о каких четырёх речь?
В ЦСКА пересекались
Команда Никитина, Боб обычный приспособленец!
