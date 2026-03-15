Вязовой, лежа на льду, отбил шайбу щитком, приподняв ногу. Вратарь «Салавата» отразил все 6 бросков «Шанхая» в 1-м периоде
Вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой совершил эффектное спасение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Шанхаем» (1:0, 2-й период).
Лежа на льду, он отбил шайбу правым щитком, приподняв ногу.
«Два слова: нога Вязового!» – отреагировали на сэйв в телеграм-канале КХЛ.
Всего Вязовой отразил 6 бросков по своим воротам в 1-м периоде.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вязик - тащер! 💪🏒
Вязовой каждую игру такие сейвы делает что это за машина а не вратарь
В НХЛ пора.
В нхлникогда не поздно.
Лучший кипер Сёма!
заберут наверное Вязика из Салавата 🥺
Эффектно и эффективно 👍
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем