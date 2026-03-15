  • Вязовой, лежа на льду, отбил шайбу щитком, приподняв ногу. Вратарь «Салавата» отразил все 6 бросков «Шанхая» в 1-м периоде
Вратарь «Салавата» Вязовой совершил эффектное спасение в матче с «Шанхаем».

Вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой совершил эффектное спасение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Шанхаем» (1:0, 2-й период).

Лежа на льду, он отбил шайбу правым щитком, приподняв ногу.

«Два слова: нога Вязового!» – отреагировали на сэйв в телеграм-канале КХЛ.

Всего Вязовой отразил 6 бросков по своим воротам в 1-м периоде.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
Вязик - тащер! 💪🏒
Вязовой каждую игру такие сейвы делает что это за машина а не вратарь
В НХЛ пора.
В нхлникогда не поздно.
Лучший кипер Сёма!
заберут наверное Вязика из Салавата 🥺
Эффектно и эффективно 👍
