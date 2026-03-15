Максим Сушинский: «У «Динамо» Минск в концовке регулярки не очень хорошо идут дела, но команда все равно очень интересная. В плей-офф покажет зубы, думаю»

Чемпион мира Максим Сушинский рассказал, от каких команд ждет хорошей игры в Кубке Гагарина.

«Понятно, что буду в первую очередь следить за «Авангардом». Очень нравится игра «Металлурга», «Северстали».

У «Динамо» Минск в концовке регулярки не очень хорошо идут дела, но команда все равно очень интересная. Думаю, в плей-офф покажет зубы. Поэтому интересно будет смотреть.

Про «Локомотив» и смысла говорить нет, ведь и так понятно, что команда в порядке», – сказал Сушинский.