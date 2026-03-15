Радулов о продолжении карьеры в сезоне-2027/28: «В этом возрасте загадывать сложно. Хотелось бы, но нужно будет исходить из здоровья, желания, страсти к игре»

Нападающий «Локомотива » Александр Радулов высказался о своем будущем.

Срок соглашения 39-летнего форварда рассчитан до 31 мая 2027 года.

– Действительно до сих пор получаете удовольствие от хоккея?

– Да, получаю. Когда не буду получать, это сразу станет видно.

– То есть и следующий год не будет последним?

– В этом возрасте загадывать сложно. Конечно, мне бы хотелось, но нужно будет исходить из здоровья, желания, страсти к игре. Пока она есть, все горит и тебе небезразлично, не обращаешь внимания не другие факторы.

– Может быть, что-то болит по утрам или после тяжелых матчей?

– Все равно с каждым годом становится тяжелее. Здоровье не обманешь. Например, тяжелее стал засыпать после игр. Когда игры идут часто, накапливаются микротравмы. Но это нормально.

Поэтому приходится где-то больше готовиться, уделять дополнительное время восстановлению, – сказал Радулов.