  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Радулов о продолжении карьеры в сезоне-2027/28: «В этом возрасте загадывать сложно. Хотелось бы, но нужно будет исходить из здоровья, желания, страсти к игре»
Радулов о продолжении карьеры в сезоне-2027/28: «В этом возрасте загадывать сложно. Хотелось бы, но нужно будет исходить из здоровья, желания, страсти к игре»

39-летний Радулов высказался о своем будущем.

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов высказался о своем будущем.

Срок соглашения 39-летнего форварда рассчитан до 31 мая 2027 года.

– Действительно до сих пор получаете удовольствие от хоккея?

– Да, получаю. Когда не буду получать, это сразу станет видно.

– То есть и следующий год не будет последним?

– В этом возрасте загадывать сложно. Конечно, мне бы хотелось, но нужно будет исходить из здоровья, желания, страсти к игре. Пока она есть, все горит и тебе небезразлично, не обращаешь внимания не другие факторы.

– Может быть, что-то болит по утрам или после тяжелых матчей?

– Все равно с каждым годом становится тяжелее. Здоровье не обманешь. Например, тяжелее стал засыпать после игр. Когда игры идут часто, накапливаются микротравмы. Но это нормально.

Поэтому приходится где-то больше готовиться, уделять дополнительное время восстановлению, – сказал Радулов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Радулов
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoСпорт-Экспресс
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
все зависит как сложится плейофф! если хорошо, то останется еще
Ответ ЧEБУРАТОP
Он и так останется. Его контракт действует еще на след сезон 26-27.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем