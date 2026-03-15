Пастрняк вышел на чистое 9-е место по передачам в истории «Бостона». У него 497 ассистов в 817 матчах

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк вышел на чистое 9-е место по передачам в истории клуба.
Форвард набрал 1 (0+1) очко в матче НХЛ против «Вашингтона» (3:2 Б).
Теперь на его счету 912 (415+497) баллов в 817 играх в регулярных чемпионатах лиги.
Пастрняк превзошел достижение Рика Миддлтона (496 передач) и вышел на единоличное 9-е место в списке лучших ассистентов в истории «Бостона».
8-е место занимает Уэйн Кэшман (516), 7-е – Фил Эспозито (553), 6-е – Брэд Маршанд (554), 5-е – Давид Крейчи (555), 4-е – Патрис Бержерон (613). В топ-3 входят Бобби Орр (624), Джонни Бьюсик (794) и Рэй Бурк (1 111).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
В этом сезоне Паста обошел Миддлтона по очкам, голам и теперь вот передачам. Можно и статью по этому поводу спортсу тиснуть. Про Миддлтона)
