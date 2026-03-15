Меркли о результатах «Шанхая»: «Сезон с привкусом горечи, мы не попали в плей-офф. Это отстойно! Не хватило побед, нам есть над чем работать»
Канадский нападающий «Шанхая» Ник Меркли оценил текущий сезон Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда потеряла шансы на попадание в плей-офф.
«Это мой лучший сезон в КХЛ, если брать персонально, но его нельзя оценить положительно, так как мы не попали в плей-офф. Нам не хватило побед, значит, нам есть над чем работать.
Нельзя быть полностью счастливым за сезон лично, если мы не смогли достичь командного результата. Это отстойно! Этот сезон с привкусом горечи», – сказал Меркли.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
