Меркли о результатах «Шанхая»: «Сезон с привкусом горечи, мы не попали в плей-офф. Это отстойно! Не хватило побед, нам есть над чем работать»

Меркли о результатах «Шанхая»: сезон с привкусом горечи.

Канадский нападающий «Шанхая» Ник Меркли оценил текущий сезон Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда потеряла шансы на попадание в плей-офф.

«Это мой лучший сезон в КХЛ, если брать персонально, но его нельзя оценить положительно, так как мы не попали в плей-офф. Нам не хватило побед, значит, нам есть над чем работать.

Нельзя быть полностью счастливым за сезон лично, если мы не смогли достичь командного результата. Это отстойно! Этот сезон с привкусом горечи», – сказал Меркли.