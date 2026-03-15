Доми сыграл 800-й матч в НХЛ. У форварда «Торонто» 482 очка в регулярках

Нападающий «Торонто » Макс Доми провел 800-й матч за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ .

Юбилейной для него стала игра против «Баффало» (2:3 Б). В этом матче он забил гол.

Всего на его счету 482 (148+334) очка в 800 матчах в НХЛ.

Его отец Тай Доми сыграл 1020 матчей в НХЛ. Они стали 11-м дуэтом отца и сына в истории лиги с 800 матчами за карьеру у каждого.

Единственными другими дуэтами, в состав которых входит действующий игрок, являются Адам и Дэйв Лаури, Коннор и Горд Мерфи, а также Ник и Маркус Фолиньо и их отец Майк.