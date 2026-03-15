РУСАДА проверило на допинг Морозова, Коростелева, Галиева и еще 20 игроков КХЛ в феврале
РУСАДА проверяло на допинг Ивана Морозова и Станислава Галиева в феврале.
«Спартак» и минское «Динамо» стали самым проверяемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) клубами Фонбет Чемпионата КХЛ в феврале, сообщает ТАСС.
РУСАДА проверило на допинг по четыре игрока из этих команд. Тестирование прошли Даниил Гутик, Никита Коростелев, Иван Морозов и Дмитрий Соловьев из «Спартака», а также Богдан Белкин, Станислав Галиев, Даниил Липский и Кирилл Воронин из минского «Динамо».
Всего агентство протестировало 23 игроков КХЛ в феврале, по два – из «Барыса», «Сочи», «Северстали», ЦСКА, «Торпедо», «Шанхая» и «Лады», одного – из «Локомотива».
За два первых месяца 2026 года были проверены на допинг 50 хоккеистов КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем