РУСАДА проверило на допинг Морозова, Коростелева, Галиева и еще 20 игроков КХЛ в феврале

«Спартак » и минское «Динамо» стали самым проверяемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) клубами Фонбет Чемпионата КХЛ в феврале, сообщает ТАСС .

РУСАДА проверило на допинг по четыре игрока из этих команд. Тестирование прошли Даниил Гутик , Никита Коростелев , Иван Морозов и Дмитрий Соловьев из «Спартака», а также Богдан Белкин, Станислав Галиев, Даниил Липский и Кирилл Воронин из минского «Динамо».

Всего агентство протестировало 23 игроков КХЛ в феврале, по два – из «Барыса», «Сочи», «Северстали», ЦСКА, «Торпедо», «Шанхая» и «Лады», одного – из «Локомотива».

За два первых месяца 2026 года были проверены на допинг 50 хоккеистов КХЛ.

