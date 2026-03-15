  Эллиотт Фридман: «Торонто» и Мэттьюс надеются, что ему не понадобится операция. Они узнают через неделю-две, наверное. Сейчас нет опасений, что это отразится на следующем сезоне»
Эллиотт Фридман: «Торонто» и Мэттьюс надеются, что ему не понадобится операция. Они узнают через неделю-две, наверное. Сейчас нет опасений, что это отразится на следующем сезоне»

Эллиотт Фридман: «Торонто» и Мэттьюс надеются, что ему не понадобится операция.

Инсайдер Эллиотт Фридман высказался о ситуации с травмой форварда «Торонто» Остона Мэттьюса.

Защитник «Анахайма» Радко Гудас нанес капитану «Торонто» удар коленом в колено во время матча регулярного чемпионата. У Мэттьюса диагностировали разрыв связки и ушиб четырехглавой мышцы бедра. Он досрочно завершил сезон.

«В общем, сейчас «Мэйпл Лифс» и Остон Мэттьюс рассчитывают, что ему не понадобится операция. Они узнают об этом через неделю-две, наверное, но надеются, что операция ему не потребуется.

Главное здесь то, что даже если ему понадобится операция, на данный момент нет опасений, что это отразится на следующем сезоне.

Они считают, что он сможет восстановиться за лето и начнет следующий сезон вовремя, если операция не потребуется», – сказал Фридман. 

🚑 Мэттьюс выбыл до конца сезона! Гудас сломал второго капитана за месяц

Тут уже пофиг, пусть отдыхает, сезон потерян для мексиканца и для команды.
Ответ Роман_АИ
Тут уже пофиг, пусть отдыхает, сезон потерян для мексиканца и для команды.
В СЛ Сезоне думаешь будет лучше?)
Ответ ovi1000
В СЛ Сезоне думаешь будет лучше?)
Надеюсь. Состав точно в матчах на вылет должен играть, но видимо тренер потеря раздевалку.
