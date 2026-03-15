Шайфли в 4-й раз набрал 80+ очков за сезон. Он разделил с Ковальчуком 1-е место в истории «Виннипега» и «Атланты»

Форвард «Виннипега» Шайфли в 4-й раз достиг отметки 80 очков за сезон.

Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли достиг отметки 80 очков в сезоне-2025/26.

Форвард сделал 2 передачи в игре против «Колорадо» (3:1).

Теперь на его счету 81 (30+51) балл в 65 матчах сезона.

Шайфли достиг отметки 80 очков за сезон в 4-й раз в карьере, повторив достижение Ильи Ковальчука . Теперь они делят 1-е место в истории «Виннипега » и «Атланты» по этому показателю.

Шайфли также стал 5-м игроком в истории франшизы, набравшим не менее 80 баллов в двух и более сезонах подряд. Ранее это удалось Кайлу Коннору (2 сезона с 2021/22 по 2022/23), Блэйку Уилеру (2 сезона с 2017/18 по 2018/19), Ковальчуку (по 2 сезона с 2003/04 по 2005/06 и с 2007/08 по 2008/09) и Мариану Госсе (2 сезона с 2005/06 по 2006/07).