Кагарлицкий о «Сочи»: «Я заинтересован остаться, верю в будущее команды. Не хочется сдаваться и уходить, хочется достойно принять вызов, преодолеть, выйти в плей-офф»
Нападающий «Сочи» Дмитрий Кагарлицкий высказался о своем будущем.
Срок соглашения игрока рассчитан до 31 мая.
– То есть, судя по вашему настрою, планируете остаться в «Сочи» еще минимум на сезон? Вас все устраивает?
– Меня лично — вполне. Конечно, меня текущая спортивная составляющая не устраивает, что мы не попадаем в плей-офф. Это неприятный момент.
Вызов для меня в каком-то смысле, не хочется сдаваться и уходить, хочется достойно этот вызов принять, преодолеть, выйти в плей-офф вместе с «Сочи». И дальше пошуршать максимально, повоевать с лидерами. В плей-офф, главное, попасть, а дальше у всех есть шансы, будь что будет.
– Психологически после топ-клубов, таких как московское «Динамо», СКА и «Ак Барс», сложно было переходить в «Сочи»? Уже в момент вашего перехода все понимали, что шансов на плей-офф немного.
– Здесь хорошие ребята, хорошая команда. Шансы у нас были, и мы боролись, просто не все получилось.Дело все в головах. Их надо будет просто перенастроить и идти дальше за новыми вызовами. В составе много талантливых игроков, способных ребят, чтобы не просто идти в плей-офф, а бороться с ними за кубок.
Так что будем над этим работать, будем идти вперед. У нас есть четкая цель, не знаю, как все сложится, у меня нет пока контракта на следующий год, не знаю, какие планы на меня у руководства. Тем не менее я заинтересован в том, чтобы остаться, верю в будущее этой команды, все у нее будет хорошо, – сказал Кагарлицкий.