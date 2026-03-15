  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
7

Крикунов о Третьяке: «Работу президента ФХР обычно оценивают по ЧМ и ОИ. Сейчас у нас этого нет, а все остальное идет нормально: и ВХЛ, и КХЛ, и МХЛ. Хоккей развивается в правильном направлении»

Крикунов отреагировал на переизбрание Третьяка главой ФХР.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил переизбрание Владислава Третьяка на пост президента ФХР.

«Обычно работу президента федерации оценивают по чемпионатам мира и Олимпийским играм, по тому, как молодежка выступает. Сейчас у нас этого всего нет, а все остальное идет нормально: и чемпионат России, и Высшая лига, и КХЛ, и МХЛ. Хоккей развивается в правильном направлении.

А вот когда нас вернут на международные турниры, тогда и будем смотреть», – заявил Крикунов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
logoВладислав Третьяк
logoФХР
logoСоветский спорт
logoолимпийский хоккейный турнир
logoЧМ по хоккею
logoВХЛ
logoМХЛ
logoКХЛ
logoВладимир Крикунов
logoСборная России по хоккею с шайбой
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А чем именно занимается сейчас Третьяк? Зачем он нужен?
Ответ agentkuper
правильное направление показывает.
Ответ agentkuper
Вместо мебели в кабинете)))
Неужели перечисленные турниры встали бы без Третьяка?
нас не пускают на чемпионаты и олимпиады а в основном все хорошо прекрасная маркиза.
Что за чушь?)) президент федерации занимается всем хоккеем...давать оценку только по олимпийским турнирам, которых нет и быть не может может только очень глупый или безграмотный человек 😂
Кто эти "журналисты"?
почему они спрашивают Крикунова?
Спросите у Фетисова, или это другое?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг об инсталляции в честь Третьяка: «Человек-легенда. У него особое место в истории. Для детей это возможность услышать о великих победах и почувствовать связь поколений»
14 марта, 19:38
Щитов о переизбрании Третьяка: «Мне казалось, Ларионов хочет на пост президента ФХР. Желаю успеха, чтобы не только коробки строились, но и были хорошие тренерские кадры»
14 марта, 19:14
Третьяк об инсталляции в его честь: «Вратарь – настоящий защитник Отечества. У нашего хоккея величайшая история, мы самая побеждающая держава»
14 марта, 17:41Фото
Рекомендуем
Главные новости
Подколзин подрался с Хагом в матче «Эдмонтона» и «Нэшвилла». Это 4-й бой Василия в сезоне
13 минут назадВидео
Свечков прервал серию из 18 матчей без голов, поразив ворота «Эдмонтона». У него 3+10 в 54 играх за «Нэшвилл» в сезоне
35 минут назадВидео
Тарасенко – 16-й россиянин в истории НХЛ, набравший 700+ очков в регулярках. У него 322+378 в 892 играх
сегодня, 03:22
Тарасенко сделал дубль за 23 секунды в матче с «Торонто» и стал 2-й звездой. У него 18+20 в 61 игре в сезоне
сегодня, 03:10Видео
НХЛ. «Виннипег» одолел «Сент-Луис», «Миннесота» уступила «Торонто», «Сиэтл» забросил 6 шайб «Флориде», «Эдмонтон» обыграл «Нэшвилл»
сегодня, 03:00
Гавриков о Панарине в «Лос-Анджелесе»: «У него все хорошо, он прикрыт. Он у меня пожил. Когда мы в Нью-Йорк приехали, жили у них»
вчера, 20:48
Недопекин про ОИ-2026: «Наблюдал за тройкой Макдэвид – Маккиннон – Селебрини. Поразила невероятная скорость. СКА, «Металлург» и «Северсталь» играют на высоких скоростях»
вчера, 20:17
«Вашингтон» подписал контракт с Коулом Хатсоном на 3 года, кэпхит – 975 тысяч долларов. У 19-летнего защитника 10+22 в 35 матчах в сезоне NCAA
вчера, 20:02
Герин о победе США на Олимпиаде-2026: «Кажется, будто это нереально, как сон. Люди моего поколения ждали этого момента 46 лет»
вчера, 19:48
Карлсон дебютирует за «Анахайм» в матче против «Монреаля». «Вашингтон» ранее обменял защитника, 17 лет выступавшего за «Кэпиталс»
вчера, 19:05
Ко всем новостям
Последние новости
Аскаров пропустил 3-й подряд матч «Сан-Хосе» из-за травмы. Броссуа сыграл в НХЛ впервые с апреля 2024 года и пропустил 6 шайб от «Оттавы»
47 минут назад
Тарасов во 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб за матч, отразив 19 из 25 бросков «Сиэтла». Поражение – 5-е в последних 6 играх
59 минут назад
Зуб сделал 2 передачи в матче с «Сан-Хосе». У защитника «Оттавы» 4+20 в 65 играх
сегодня, 01:48
Мухамадуллин против «Оттавы»: 2 ассиста, 2 броска, 4 блока и 2 потери за 17:02. У защитника «Сан-Хосе» 10 очков в 35 играх в сезоне
сегодня, 00:35
Герин о Мэттьюсе в сборной: «Тихий лидер, у него есть харизма, его все любят. Жаль, что он получил травму, непростое время для «Торонто»
вчера, 22:02
16-летний форвард системы ЦСКА Привалов о еде: «Стейк – мое фирменное блюдо. Начал готовить, когда были в Таиланде. Даже мама говорит, что у меня получается лучше»
вчера, 21:45
Хоккеисты «Авангарда» посетили спектакль «Дальше – тишина...» в Академическом театре драмы в Омске. Актеры ранее пришли на матч против «Шанхая» на «G-Drive Арене»
вчера, 21:22
Участник «Ледникового периода» Рудаковский о Ягудине: «Добрый, искренний, честный. Прощаясь, говорил ему на белорусском: «Да пабачэння». Он отвечал «Шуфлядка» или как-то еще показывал словарный запас»
вчера, 21:04
Щитов о фаворитах Кубка Гагарина: «Металлург», «Авангард» и «Локомотив». В плей-офф будут сюрпризы, непредсказуемый хоккей»
вчера, 20:36
Привалов из системы ЦСКА о Telegram-канале: «С мамой поспорили, у кого будет больше подписчиков. Слежу за Голдобиным, Суриным. Ошибки у Егора – его фишка»
вчера, 19:38
Рекомендуем