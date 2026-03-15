Крикунов о Третьяке: «Работу президента ФХР обычно оценивают по ЧМ и ОИ. Сейчас у нас этого нет, а все остальное идет нормально: и ВХЛ, и КХЛ, и МХЛ. Хоккей развивается в правильном направлении»
Крикунов отреагировал на переизбрание Третьяка главой ФХР.
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил переизбрание Владислава Третьяка на пост президента ФХР.
«Обычно работу президента федерации оценивают по чемпионатам мира и Олимпийским играм, по тому, как молодежка выступает. Сейчас у нас этого всего нет, а все остальное идет нормально: и чемпионат России, и Высшая лига, и КХЛ, и МХЛ. Хоккей развивается в правильном направлении.
А вот когда нас вернут на международные турниры, тогда и будем смотреть», – заявил Крикунов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
почему они спрашивают Крикунова?
Спросите у Фетисова, или это другое?