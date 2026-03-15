Крикунов о Третьяке: «Работу президента ФХР обычно оценивают по ЧМ и ОИ. Сейчас у нас этого нет, а все остальное идет нормально: и ВХЛ, и КХЛ, и МХЛ. Хоккей развивается в правильном направлении»

Крикунов отреагировал на переизбрание Третьяка главой ФХР.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил переизбрание Владислава Третьяка на пост президента ФХР .

«Обычно работу президента федерации оценивают по чемпионатам мира и Олимпийским играм, по тому, как молодежка выступает. Сейчас у нас этого всего нет, а все остальное идет нормально: и чемпионат России, и Высшая лига, и КХЛ , и МХЛ . Хоккей развивается в правильном направлении.

А вот когда нас вернут на международные турниры, тогда и будем смотреть», – заявил Крикунов.