Недопекин о СКА: «Если посмотреть статистику – учет единоборств, подборов, блокированных бросков – мы выходим на уровень плей-офф, как у чемпионских команд»

Недопекин высказался об игре СКА перед стартом плей-офф.

Нападающий СКА Никита Недопекин высказался об игре команды перед стартом плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент команда идет 5-й на Западе с 79 очками в 65 матчах. 4-е место занимает ЦСКА с 82 баллами в 66 играх.

– Сейчас СКА показывает ту игру, которую стоит ждать от команды в плей-офф?

– От соперника тоже многое зависит. Не в том плане, что мы будем подстраиваться под какого-то соперника. Если сравнивать, мне больше понравилось играть с минским «Динамо». Это вязкая команда, они хорошо играют в обороне – объективно лучше, чем «Северсталь». Нам было важно показать, что против таких команд мы тоже можем созидать в атаке, забивать и выигрывать.

А то, что обыграли «Северсталь», – просто выполняли свою работу, и все. Ничего сверхъестественного.

– Выходит, СКА уже понимает, как он будет играть в плей-офф?

– Да, конечно. В течение сезона мы пытались подправить единоборства, подборы.

– В этих компонентах команда стала играть лучше? 

– Да, намного. Даже если посмотреть статистику, которую у нас аналитики ведут, – учет единоборств, учет подборов, учет блокированных бросков – мы выходим на уровень плей-офф, как у чемпионских команд. В плей-офф это – один из ключевых факторов. Не только красивая игра и красивые голы.

Команда может всю игру терпеть, иметь по 30-40 блокированных бросков, один раз убежать и забить. Понятно, что мы не стремимся к такой игре. Сочетание нереального креатива в атаке и строгости в обороне… Мне кажется, СКА может найти в этом свой фирменный стиль, – сказал Недопекин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
Материалы по теме
Голдобин после 5:0 СКА с «Северсталью»: «Сапего был будто Лидстрем. В плей-офф один гол может решить серию, поэтому готовимся потихонечку»
14 марта, 20:43
Щитов о переизбрании Третьяка: «Мне казалось, Ларионов хочет на пост президента ФХР. Желаю успеха, чтобы не только коробки строились, но и были хорошие тренерские кадры»
14 марта, 19:14
Форвард СКА Грималди перестал учить русский: «Нет времени. У меня родились девочки-близняшки, детям нужно внимание»
14 марта, 18:59
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Сибирь» сыграет с ЦСКА, СКА в гостях у «Трактора», «Металлург» примет «Автомобилист», «Спартак» против «Динамо» Москва
6 минут назад
Макдэвид набрал 0+3 в матче с «Нэшвиллом» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 114 очков против 109 у Маккиннона и 106 у Кучерова, у которых по 3 игры в запасе
23 минуты назад
Подколзин подрался с Хагом в матче «Эдмонтона» и «Нэшвилла» вскоре после травмы Драйзайтля. Это был 4-й бой Василия в сезоне
36 минут назадВидео
Драйзайтль получил травму в матче с «Нэшвиллом» после хита Висблатта. Форвард «Эдмонтона» ушел со льда после 1-го периода, он успел набрать 97-е очко в сезоне
41 минуту назад
Свечков прервал серию из 18 матчей без голов, поразив ворота «Эдмонтона». У него 3+10 в 54 играх за «Нэшвилл» в сезоне
сегодня, 03:58Видео
Тарасенко – 16-й россиянин в истории НХЛ, набравший 700+ очков в регулярках. У него 322+378 в 892 играх
сегодня, 03:22
Тарасенко сделал дубль за 23 секунды в матче с «Торонто» и стал 2-й звездой. У него 18+20 в 61 игре в сезоне
сегодня, 03:10Видео
НХЛ. «Виннипег» одолел «Сент-Луис», «Миннесота» уступила «Торонто», «Сиэтл» забросил 6 шайб «Флориде», «Эдмонтон» обыграл «Нэшвилл»
сегодня, 03:00
Гавриков о Панарине в «Лос-Анджелесе»: «У него все хорошо, он прикрыт. Он у меня пожил. Когда мы в Нью-Йорк приехали, жили у них»
вчера, 20:48
Недопекин про ОИ-2026: «Наблюдал за тройкой Макдэвид – Маккиннон – Селебрини. Поразила невероятная скорость. СКА, «Металлург» и «Северсталь» играют на высоких скоростях»
вчера, 20:17
Ко всем новостям
Последние новости
Аскаров пропустил 3-й подряд матч «Сан-Хосе» из-за травмы. Броссуа сыграл в НХЛ впервые с апреля 2024 года и пропустил 6 шайб от «Оттавы»
сегодня, 03:46
Тарасов во 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб за матч, отразив 19 из 25 бросков «Сиэтла». Поражение – 5-е в последних 6 играх
сегодня, 03:34
Зуб сделал 2 передачи в матче с «Сан-Хосе». У защитника «Оттавы» 4+20 в 65 играх
сегодня, 01:48
Мухамадуллин против «Оттавы»: 2 ассиста, 2 броска, 4 блока и 2 потери за 17:02. У защитника «Сан-Хосе» 10 очков в 35 играх в сезоне
сегодня, 00:35
Герин о Мэттьюсе в сборной: «Тихий лидер, у него есть харизма, его все любят. Жаль, что он получил травму, непростое время для «Торонто»
вчера, 22:02
16-летний форвард системы ЦСКА Привалов о еде: «Стейк – мое фирменное блюдо. Начал готовить, когда были в Таиланде. Даже мама говорит, что у меня получается лучше»
вчера, 21:45
Хоккеисты «Авангарда» посетили спектакль «Дальше – тишина...» в Академическом театре драмы в Омске. Актеры ранее пришли на матч против «Шанхая» на «G-Drive Арене»
вчера, 21:22
Участник «Ледникового периода» Рудаковский о Ягудине: «Добрый, искренний, честный. Прощаясь, говорил ему на белорусском: «Да пабачэння». Он отвечал «Шуфлядка» или как-то еще показывал словарный запас»
вчера, 21:04
Щитов о фаворитах Кубка Гагарина: «Металлург», «Авангард» и «Локомотив». В плей-офф будут сюрпризы, непредсказуемый хоккей»
вчера, 20:36
Привалов из системы ЦСКА о Telegram-канале: «С мамой поспорили, у кого будет больше подписчиков. Слежу за Голдобиным, Суриным. Ошибки у Егора – его фишка»
вчера, 19:38
