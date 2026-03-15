Недопекин о СКА: «Если посмотреть статистику – учет единоборств, подборов, блокированных бросков – мы выходим на уровень плей-офф, как у чемпионских команд»

Недопекин высказался об игре СКА перед стартом плей-офф.

Нападающий СКА Никита Недопекин высказался об игре команды перед стартом плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент команда идет 5-й на Западе с 79 очками в 65 матчах. 4-е место занимает ЦСКА с 82 баллами в 66 играх.

– Сейчас СКА показывает ту игру, которую стоит ждать от команды в плей-офф?

– От соперника тоже многое зависит. Не в том плане, что мы будем подстраиваться под какого-то соперника. Если сравнивать, мне больше понравилось играть с минским «Динамо ». Это вязкая команда, они хорошо играют в обороне – объективно лучше, чем «Северсталь ». Нам было важно показать, что против таких команд мы тоже можем созидать в атаке, забивать и выигрывать.

А то, что обыграли «Северсталь», – просто выполняли свою работу, и все. Ничего сверхъестественного.

– Выходит, СКА уже понимает, как он будет играть в плей-офф?

– Да, конечно. В течение сезона мы пытались подправить единоборства, подборы.

– В этих компонентах команда стала играть лучше?

– Да, намного. Даже если посмотреть статистику, которую у нас аналитики ведут, – учет единоборств, учет подборов, учет блокированных бросков – мы выходим на уровень плей-офф, как у чемпионских команд. В плей-офф это – один из ключевых факторов. Не только красивая игра и красивые голы.

Команда может всю игру терпеть, иметь по 30-40 блокированных бросков, один раз убежать и забить. Понятно, что мы не стремимся к такой игре. Сочетание нереального креатива в атаке и строгости в обороне… Мне кажется, СКА может найти в этом свой фирменный стиль, – сказал Недопекин.