Михайлов о ЦСКА: «Команда не играет в самый красивый хоккей в КХЛ, может быть. Но удалось наработать систему, виден рисунок. Игроки приняли требования Никитина»

Борис Михайлов: ЦСКА не играет в самый красивый хоккей в КХЛ, но виден рисунок.

Двукратный олимпийский чемпион, член Наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов высказался о победе команды над «Автомобилистом » (3:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Борис Петрович, поздравляем, ЦСКА взял реванш у «Автомобилиста» за недавнее поражение в Москве – 0:1. Позитив?

– Это очень приятная и полезная накануне плей-офф победа над соперником, который к весне набрал хорошую форму и чувствовал себя уверенно в играх со всеми лидерами Восточной конференции.

Но на одной этой победе нет смысла зацикливаться. Главное, что ЦСКА закрепился на четвертой позиции на Западе и подходит к плей-офф в стабильном состоянии, это большой плюс для команды.

– Что это значит?

– Может быть, ЦСКА не играет в самый красивый хоккей в КХЛ. Но по ходу чемпионата команде удалось наработать ту систему игры, которая приносит ей результат. Виден игровой рисунок, видны требования, которые предъявляет хоккеистам тренерский штаб.

Команда их приняла, воплотила на льду – и на данном этапе пришел стабильный результат. Впрочем все еще впереди.

– Первую половину чемпионата ЦСКА шел ближе к восьмому месту, а теперь есть шанс завершить чемпионат даже вторым на Западе?

– До второго места команда вряд ли дотянется, соперники впереди. Но важно то, что вполне реален старт в плей-офф с домашней площадки. Еще в начале зимы такой результат был под вопросом.

– Насколько важно стартовать дома?

– Начинать плей-офф лучше при своих болельщиках, они внушают уверенность. Тем более что у нас команда достаточно молодая, не у всех необходимый кубковый опыт, – сказал Михайлов.