  Демидов возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ с 52 очками. Сеннеке – 2-й с 51 баллом, Шефер – 3-й с 48
Демидов возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ с 52 очками. Сеннеке – 2-й с 51 баллом, Шефер – 3-й с 48

Иван Демидов возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ с 52 очками.

Форвард «Монреаля» Иван Демидов сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (2:4).

Всего в 65 играх сезона на счету 20-летнего россиянина 52 (14+38) очка при полезности «+6» и среднем времени на льду 15:21.

Он единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков лиги, обогнав 20-летнего канадского форварда «Анахайма» Беккетта Сеннеке (51 очко в 66 играх, 20+31, «минус 11», 17:42). 

Замыкает топ-3 18-летний канадский защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер (48 в 67, 20+28, «плюс 14», 24:21). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
С гонкой за Колдер все уже давно понятно. Заберёт Шефер без вариантов.
да нет, нормально будет. Шефер ещё и младше Демидова на два года.
У Мичкова в первый сезон 63 очка в 80 играх было (26+37), при среднем игровом времени 16:41, полезность -18. То есть Мичков финишировал с результатом 0,78 за игру, а Ваня пока идёт 0,8 за игру.
Главное чтобы не упал в следующем сезоне как сейчас Мичков. 1 неплохой или даже хороший матч, а потом 3-4 матча настолько блеклые, что даже не видишь его особо
Синдром второго сезона, у многих так получается.
