Демидов возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ с 52 очками. Сеннеке – 2-й с 51 баллом, Шефер – 3-й с 48

Иван Демидов возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ с 52 очками.

Форвард «Монреаля » Иван Демидов сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (2:4).

Всего в 65 играх сезона на счету 20-летнего россиянина 52 (14+38) очка при полезности «+6» и среднем времени на льду 15:21.

Он единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков лиги, обогнав 20-летнего канадского форварда «Анахайма » Беккетта Сеннеке (51 очко в 66 играх, 20+31, «минус 11», 17:42).

Замыкает топ-3 18-летний канадский защитник «Айлендерс » Мэттью Шефер (48 в 67, 20+28, «плюс 14», 24:21).