Хишир с 2+2, Селебрини с 2+1 и Улльмарк с шатаутом – звезды дня в НХЛ
Нико Хишир, Макклин Селебрини и Линус Улльмарк – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – вратарь «Оттавы» Линус Улльмарк, засушивший «Анахайм» (2:0) при 23 отраженных бросках.
Вторая звезда – форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Монреалем» (4:2).
Первая звезда – капитан «Нью-Джерси» Нико Хишир с 4 (2+2) баллами в матче с «Лос-Анджелесом» (6:4).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
