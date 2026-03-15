Макмэнн набрал 2+1 в 1-м матче за «Сиэтл» после обмена из «Торонто». Он 1-й игрок в истории клуба с дублем в дебютной игре
Бобби Макмэнн набрал 2+1 в 1-м матче за «Сиэтл» после обмена из «Торонто».
Форвард «Сиэтла» Бобби Макмэнн набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (5:2) и был признан первой звездой.
29-летний форвард впервые сыграл за новую команду после обмена из «Торонто». У него стало 35 (21+14) очков в 61 игре в сезоне.
Макмэнн стал первым игроком в истории «Кракена», сделавшим дубль в дебютном матче.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
