Макмэнн набрал 2+1 в 1-м матче за «Сиэтл» после обмена из «Торонто». Он 1-й игрок в истории клуба с дублем в дебютной игре

Бобби Макмэнн набрал 2+1 в 1-м матче за «Сиэтл» после обмена из «Торонто».

Форвард «Сиэтла » Бобби Макмэнн набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера » (5:2) и был признан первой звездой.

29-летний форвард впервые сыграл за новую команду после обмена из «Торонто» . У него стало 35 (21+14) очков в 61 игре в сезоне.

Макмэнн стал первым игроком в истории «Кракена», сделавшим дубль в дебютном матче.