  • Селебрини набрал 94 очка в сезоне НХЛ – 4-й результат в истории «Сан-Хосе». Больше было только у Торнтона (2 раза) и Эрика Карлссона
37

Форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:2). 

На счету 19-летнего канадца стало 94 (35+59) очка в 64 играх в текущем сезоне при полезности «+8». 

Его результат по очкам за одну регулярку – уже 4-й в истории «Шаркс». Он превзошел достижения Джонатана Чичу (2005/06, 93 в 82) и Джо Торнтона (2005/06, 92 в 58). 

Больше набирали только тот же Торнтон (2006/07 – 114 в 82, 2007/08 – 96 в 82) и Эрик Карлссон (2022/23 – 101 в 82). 

Матч с 3+ очками стал для Селебрини 15-м в текущем сезоне. Больше таких в рамках одного сезона в истории клуба было только у Торнтона (2006/07, 18). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
37 комментариев
Свою первую сотню Маклин пробьет однозначно, вопрос сможет ли поставить рекорд франшизы. Для второгодки мегакруто
Нужно набрать 21 очко за 18 матчей, должен спокойно набирать, если не травмы
Он нереально крутой чувак
Настоящий бриллиант, надеюсь в будущем приведёт "акул" к первому кубку.
Пацан тупо в одиночку тащит свой клуб в плов. Причем перед началом сезона шансы Сан-Хосе на ПО были чисто теоретические
Странно, что еще нет новостей о том, что Селебрини опережает по графику голов Овечкина уже на целых 60 шайб ))) Любители похайпить на заголовках упускают такую возможность
О срезе по возрасту он.
Затащит Сан-Хосе в плей-офф, будет претендентом на Харт Трофи.
К концу сезона должен зайти в топ-20 в истории Сан-Хосе, до Брэда Стюарта 13 очков.
Сан-Хосе сейчас идет в зоне ПО. Если попадут в постсизон, то это однозначно Харт Трофи для Селебрини!
Можно и Харт вручить этому господину. В случае попадания в ПО конечно. По всем параметрам более ценного игрока для своей команды чем Селебрини в этом сезоне нет.
Если третий сезон так же выдаст, то это 15 млн на 8 лет
меньше 17 не будет. через 8 лет потолок будет где-то 150 лямов минимум
Согласен. Скорее всего рекорд перебьет. Где-то под 20 лямов он получит, если не все 20.
