Селебрини набрал 94 очка в сезоне НХЛ – 4-й результат в истории «Сан-Хосе». Больше было только у Торнтона (2 раза) и Эрика Карлссона

Макклин Селебрини набрал 94 очка в сезоне – 4-й результат в истории «Сан-Хосе».

Форвард «Сан-Хосе » Макклин Селебрини сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем » (4:2).

На счету 19-летнего канадца стало 94 (35+59) очка в 64 играх в текущем сезоне при полезности «+8».

Его результат по очкам за одну регулярку – уже 4-й в истории «Шаркс». Он превзошел достижения Джонатана Чичу (2005/06, 93 в 82) и Джо Торнтона (2005/06, 92 в 58).

Больше набирали только тот же Торнтон (2006/07 – 114 в 82, 2007/08 – 96 в 82) и Эрик Карлссон (2022/23 – 101 в 82).

Матч с 3+ очками стал для Селебрини 15-м в текущем сезоне. Больше таких в рамках одного сезона в истории клуба было только у Торнтона (2006/07, 18).