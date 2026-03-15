36-летний Баклунд вошел в топ-5 снайперов в истории «Калгари» (230 голов). Он обогнал Кента Нильссона

Микаэль Баклунд вошел в топ-5 лучших снайперов в истории «Калгари» (230 голов).

Форвард «Калгари » Микаэль Баклунд забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (2:3).

В текущем сезоне на счету 36-летнего форварда стало 38 (15+23) очков в 66 играх.

За карьеру в рамках регулярок – 601 (230+371) балл в 1132 играх. «Флэймс» – единственный клуб Баклунда в лиге, он дебютировал в сезоне-2008/09.

Микаэль вошел в топ-5 лучших снайперов в истории клуба, обогнав Кента Нильссона (229 шайб в 425 играх). Выше идут Джером Игинла (525 в 1219), Тео Флери (364 в 791), Джо Нуиндайк (314 в 577) и Гэри Робертс (257 в 585).

Кроме того, Баклунд – 6-й игрок в истории канадского клуба с 600+ очками. Выше идут Игинла (1095), Флери (830), Эл Макиннис (822 в 803), Нуиндайк (616) и Джонни Годро (609 в 602).