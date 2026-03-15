Бринд’Амор провел 600-й матч во главе «Каролины». У него лучший результат среди тренеров в НХЛ по победам на таком отрезке (367)

Род Бринд’Амор провел 600-й матч во главе «Каролины».

«Каролина» обыграла «Тампу » (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

Этот матч стал для главного тренера «Харрикейнс» Рода Бринд’Амора 600-м в этом качестве (в рамках регулярок). Он возглавляет команду с сезона-2018/19.

Под его руководством клуб из Роли одержал 367 побед – это лучший результат для всех тренеров лиги в первых 600 играх.

В текущем сезоне «Каролина » набрала 90 очков в 66 играх и возглавляет Восточную конференцию.