Бринд’Амор провел 600-й матч во главе «Каролины». У него лучший результат среди тренеров в НХЛ по победам на таком отрезке (367)
«Каролина» обыграла «Тампу» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Этот матч стал для главного тренера «Харрикейнс» Рода Бринд’Амора 600-м в этом качестве (в рамках регулярок). Он возглавляет команду с сезона-2018/19.
Под его руководством клуб из Роли одержал 367 побед – это лучший результат для всех тренеров лиги в первых 600 играх.
В текущем сезоне «Каролина» набрала 90 очков в 66 играх и возглавляет Восточную конференцию.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем