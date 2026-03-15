Чернышов получил травму в 1-й смене матча с «Монреалем», ударившись головой о лед после хита Мэтисона. Форвард «Сан-Хосе» сыграл в НХЛ впервые с января
Форвард «Сан-Хосе» Игорь Чернышов получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:2).
20-летний россиянин сыграл в лиге впервые с января. Он провел на площадке всего 28 секунд, так как получил травму в первой же смене – после силового приема в исполнении защитника «Канадиенс» Майка Мэтисона.
Чернышов упал на лед и ударился головой. Он дважды пытался встать самостоятельно, но оба раза вновь падал на лед. В итоге ему потребовалась помощь, чтобы уйти в раздевалку. Нарушение правил в эпизоде зафиксировано не было.
Нападающего доставили в больницу на обследование. Позже стало известно, что он продолжит гостевое турне вместе с командой.
В 16 играх за «Шаркс» в текущем сезоне у Чернышова 11 (3+8) очков. В АХЛ за «Барракуду» он провел 41 игру и набрал 33 (13+20) балла.