«Даллас» набрал очки в 15 играх подряд при 14 победах и повторил рекорд франшизы. Команда Галуцена идет 2-й в общей таблице НХЛ, отставая на 3 балла от «Колорадо»

«Даллас» набрал очки в 15 играх подряд и повторил рекорд франшизы.

«Даллас » обыграл «Детройт » (3:2 ОТ) и продлил серию матчей с набранными очками в регулярном чемпионате НХЛ до 15.

На этом отрезке команда под руководством Глена Галуцена одержала 14 побед и 1 раз уступила в серии буллитов (4:5 Б в игре с «Колорадо»).

«Старс» повторили рекорд клуба и франшизы (включая достижения «Миннесоты Норт Старс») по продолжительности серии игр без поражений в основное время. Он был установлен в сезоне-1998/99 (12 побед и 3 ничьи).

В этом сезоне техасцы занимают второе место в Западной конференции и в сводной таблице лиги, набрав 94 очка за 66 игр. Впереди лишь «Эвеланш» (97 в 65).