Маккиннон приблизился к Макдэвиду в гонке бомбардиров НХЛ – 109 очков против 111. Кучеров – 3-й со 106 баллами, у него и Нэтана по 2 матча в запасе по сравнению с лидером

Нэтан Маккиннон приблизился к Коннору Макдэвиду в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (1:3).

На счету 30-летнего канадца стало 109 (44+65) очков в 64 играх в текущем сезоне. Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги.

Лидирует капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид – пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи». У 29-летнего канадца 111 (37+74) очка в 67 играх в текущем сезоне.

Замыкает топ-3 трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» Никита Кучеров. У 32-летнего российского форварда «Тампы» 106 (34+72) очков в 61 игре.

Отметим, что у Маккиннона (1 пропуск в сезоне) и Кучерова (4 пропуска) есть по 2 игры в запасе по сравнению с Макдэвидом. «Ойлерс» осталось провести 15 матчей в регулярке, «Эвеланш» и «Лайтнинг» – по 17.