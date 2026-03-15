Шабанов пропустил матч с «Калгари» по решению тренера. Форвард остался в запасе в 10 из 12 последних игр «Айлендерс»
Максим Шабанов пропустил матч с «Калгари» по решению тренера.
Форвард «Айлендерс» Максим Шабанов не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (3:2).
25-летний россиянин остался в запасе по решению тренера Патрика Руа. Он не был заявлен на 10 из 12 последних игр клуба с Лонг-Айленда.
В текущем сезоне у Максима 16 (4+12) очков в 42 играх в сезоне при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 13:42.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
