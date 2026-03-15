Шабанов пропустил матч с «Калгари» по решению тренера. Форвард остался в запасе в 10 из 12 последних игр «Айлендерс»

Максим Шабанов пропустил матч с «Калгари» по решению тренера.

Форвард «Айлендерс » Максим Шабанов не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари » (3:2).

25-летний россиянин остался в запасе по решению тренера Патрика Руа. Он не был заявлен на 10 из 12 последних игр клуба с Лонг-Айленда.

В текущем сезоне у Максима 16 (4+12) очков в 42 играх в сезоне при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 13:42.