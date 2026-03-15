Дорофеев набрал 2+1 во 2-м матче подряд, сегодня – против «Чикаго». У него 34+23 в 67 играх в сезоне
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:0).
25-летний россиянин был признан второй звездой встречи, первой звездой стал вратарь «Голден Найтс» Эдин Хилл с шатаутом.
На счету Павла стало 57 (34+23) очка в 66 играх в сезоне при полезности «+1». Он 4-й бомбардир и лучший снайпер клуба из Невады в текущем чемпионате.
Отметим, что ему осталось забросить одну шайбу, чтобы повторить личный снайперский рекорд (35 голов в 82 играх в прошлой регулярке).
Сегодня Дорофеев (15:08, 2:57 – в большинстве, «+1») реализовал 2 из 5 бросков в створ и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Думаю тот согласится, все-таки он действительно зависимый игрок и претендовать на 9-10 обьективно не может
А вот 6-7 млн в год на 7-8 лет - вполне