  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дорофеев набрал 2+1 во 2-м матче подряд, сегодня – против «Чикаго». У него 34+23 в 67 играх в сезоне
Видео
15

Дорофеев набрал 2+1 во 2-м матче подряд, сегодня – против «Чикаго». У него 34+23 в 67 играх в сезоне

Павел Дорофеев набрал 2+1 во 2-м матче подряд, сегодня – против «Чикаго».

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:0). 

25-летний россиянин был признан второй звездой встречи, первой звездой стал вратарь «Голден Найтс» Эдин Хилл с шатаутом.

На счету Павла стало 57 (34+23) очка в 66 играх в сезоне при полезности «+1». Он 4-й бомбардир и лучший снайпер клуба из Невады в текущем чемпионате. 

Отметим, что ему осталось забросить одну шайбу, чтобы повторить личный снайперский рекорд (35 голов в 82 играх в прошлой регулярке). 

Сегодня Дорофеев (15:08, 2:57 – в большинстве, «+1») реализовал 2 из 5 бросков в створ и допустил 2 потери. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoПавел Дорофеев
logoНХЛ
logoЧикаго
logoВегас
logoЭдин Хилл
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Игрок зависимый, но снайпер уже элитный. Интересно куда и на сколько подпишется? Вегас его не потянет, а в слабую команду пусть и на бОльшие деньги опасно - не будет топ партнеров. В Сан-Хосе было бы интересно, к Селебрини.
Ответ ivanovivan3034
Игрок зависимый, но снайпер уже элитный. Интересно куда и на сколько подпишется? Вегас его не потянет, а в слабую команду пусть и на бОльшие деньги опасно - не будет топ партнеров. В Сан-Хосе было бы интересно, к Селебрини.
Почему то сразу подумал о СХ и Селебрини😎 Там еще и Смит с Мисой подрастают. Была бы крутая компашка🙏
Ответ ivanovivan3034
Игрок зависимый, но снайпер уже элитный. Интересно куда и на сколько подпишется? Вегас его не потянет, а в слабую команду пусть и на бОльшие деньги опасно - не будет топ партнеров. В Сан-Хосе было бы интересно, к Селебрини.
Вегас если обменяет Карлссона выпишет Дорофееву 7 на 7 или 6 на 8
Думаю тот согласится, все-таки он действительно зависимый игрок и претендовать на 9-10 обьективно не может
А вот 6-7 млн в год на 7-8 лет - вполне
Вот так из 3 раунда драфта вырастают элитные скореры для большинства) надеюсь летом подпишет хороший контракт, заслужил Павел
А парень то снайпер! Может побороться за 1 место в лиге 😎
Ты не преступник, ты элита! Все знают местного бандита
Первый сезон с 40+ не за горами. А это уже действительно уровень
Ответ Василий Малышкин
Первый сезон с 40+ не за горами. А это уже действительно уровень
Тут что больше радует, что это уже второй подряд отличный сезон. Многие иногда на кураже забивают 30+ в отдельно взятом сезоне, а вот выдать подряд парочку сезонов далеко за 30-ть удается немногим.
Забить бы 40 по сезону - было бы хорошо. Свои 6 лямов точно летом получит.
Ответ Da prozecutor
Забить бы 40 по сезону - было бы хорошо. Свои 6 лямов точно летом получит.
думаю 7-8, ещё плюс то что молодой он
Ответ Da prozecutor
Забить бы 40 по сезону - было бы хорошо. Свои 6 лямов точно летом получит.
За 6 он не подпишется. 6 сейчас получают роловики. Будет просить 8.
Надо улучшать качество броска, чтоб 5 из 5 залетало
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
