«Тампа» проиграла 7 из 9 последних матчей. Команда Купера идет 2-й в дивизионе, отставая от «Баффало» на 4 очка при 2 играх в запасе

«Тампа» проиграла 7 из 9 последних матчей.

«Тампа » уступила «Каролине» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ .

Поражение стало для «Лайтнинг» 7-м в последних 9 матчах (все – в основное время).

Команда под руководством Джона Купера (84 очка в 65 играх) занимает 2-е место в Атлантическом дивизионе, лидирует «Баффало » (88 в 67).

Далее у «Лайтнинг» следует западное турне – 4 подряд матча в гостях (против «Сиэтла», «Ванкувера», «Эдмонтона» и «Калгари»).