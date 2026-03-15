«Тампа» проиграла 7 из 9 последних матчей. Команда Купера идет 2-й в дивизионе, отставая от «Баффало» на 4 очка при 2 играх в запасе
«Тампа» уступила «Каролине» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
Поражение стало для «Лайтнинг» 7-м в последних 9 матчах (все – в основное время).
Команда под руководством Джона Купера (84 очка в 65 играх) занимает 2-е место в Атлантическом дивизионе, лидирует «Баффало» (88 в 67).
Далее у «Лайтнинг» следует западное турне – 4 подряд матча в гостях (против «Сиэтла», «Ванкувера», «Эдмонтона» и «Калгари»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
