«Коламбус» набрал очки в 19 матчах из 21 при Боунессе (15 побед на отрезке). Команда отстает от зоны плей-офф на 1 балл

«Коламбус» набрал очки в 19 матчах из 21 при Рике Боунессе.

«Коламбус» обыграл «Филадельфию» (2:1 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

Команда под руководством Рика Боунесса не проигрывает в основное время на протяжении 9 матчей подряд (5 побед на отрезке).

После назначения 71-летнего специалиста «Блю Джекетс» остались без очков только в 2 играх из 21 (при 15 победах на отрезке).

«Мундиры» идут на 9-м месте в Восточной конференции и отстают от зоны wild card на 1 балл, а от 3-го места в Столичном дивизионе – на 2.