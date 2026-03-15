Чинахов набрал 0+2 в матче с «Ютой». У него 21 очко в 28 играх за «Питтсбург»

Егор Чинахов набрал 0+2 в матче с «Ютой».

Форвард «Питтсбурга » Егор Чинахов дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (4:3).

На счету 25-летнего нападающего стало 27 (14+13) очков в 57 играх в сезоне при полезности «минус 1».

После обмена в «Пингвинс» из «Коламбуса» – 21 (11+10) балл в 28 играх при «+5».

Сегодня Чинахов (16:44, 6:53 – в большинстве, «минус 1») 3 раза бросил в створ ворот и допустил 1 потерю.