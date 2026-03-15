Чинахов набрал 0+2 в матче с «Ютой». У него 21 очко в 28 играх за «Питтсбург»
Егор Чинахов набрал 0+2 в матче с «Ютой».
Форвард «Питтсбурга» Егор Чинахов дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (4:3).
На счету 25-летнего нападающего стало 27 (14+13) очков в 57 играх в сезоне при полезности «минус 1».
После обмена в «Пингвинс» из «Коламбуса» – 21 (11+10) балл в 28 играх при «+5».
Сегодня Чинахов (16:44, 6:53 – в большинстве, «минус 1») 3 раза бросил в створ ворот и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Чинахов в Питтсбурге стал одним из лидеров, стабильно стал очки набирать. Все таки многое зависит от тренера.
Прям ренессанс
Еще бы Марченко забрать у Коламбуса, вместе с Воронковым, у обоих контракты до 26/27, зп за сезон - 8 млн на двоих, готовое звено для Питтсбурга
Еще бы Марченко забрать у Коламбуса, вместе с Воронковым, у обоих контракты до 26/27, зп за сезон - 8 млн на двоих, готовое звено для Питтсбурга
У Чинахова контакт до лета 2026
У Чинахова контакт до лета 2026
Надо продлевать. Вписался хорошо
Как будто давно играет в Питтах! Чинах нам заменил Генца!
