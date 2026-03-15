Воронков пропустил матч против «Филадельфии» по решению тренера. Форвард остался в запасе в 4 из 5 последних игр «Коламбуса»

Дмитрий Воронков пропустил матч против «Филадельфии» по решению тренера.

Форвард «Коламбуса » Дмитрий Воронков не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:1 Б).

25-летний россиянин остался в запасе по решению тренера Рика Боунесса. Он не был заявлен на 4 из 5 последних игр «Блю Джекетс».

В текущем сезоне у Дмитрия 32 (17+15) очка в 62 играх в сезоне при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 14:06.

После назначения Боунесса главным тренером «мундиров» игровое время Дмитрия стало сокращаться .