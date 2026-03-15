Воронков пропустил матч против «Филадельфии» по решению тренера. Форвард остался в запасе в 4 из 5 последних игр «Коламбуса»
Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:1 Б).
25-летний россиянин остался в запасе по решению тренера Рика Боунесса. Он не был заявлен на 4 из 5 последних игр «Блю Джекетс».
В текущем сезоне у Дмитрия 32 (17+15) очка в 62 играх в сезоне при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 14:06.
После назначения Боунесса главным тренером «мундиров» игровое время Дмитрия стало сокращаться.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: 1st Ohio Battery
Чего ждал, почему тянул с обменом? Ведь было же очевидно, что Боунес не даст играть. В межсезонье Воронкову обязательно надо требовать обмен и уходить в другой клуб.
если в по попадут должен время получить, тем более там и Каролина и Питтсбург его клиенты
Какая-то необъяснимая ситуация. На него был спрос в дедлайн и можно было получить хорошие активы. Почему не обменяли то?
Койл, Дженнер, Марчмент - кто-то из них точно уйдёт летом и освободится место для Димона.
Валить надо со страшной силой
Кого?)
Пора в Питтсбург
Диму жалко, конечно, шёл поначалу на лучший сезон в карьере. с другой стороны - спрос всегда с тренера. а команда при нём побеждает, между тем. такие дела...
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем