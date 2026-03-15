Марченко забросил 100 шайб в НХЛ – в 276 играх. Только Нэш быстрее достиг такой отметки в истории «Коламбуса»
Кирилл Марченко забросил 100 шайб в НХЛ – в 276 играх.
Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил шайбу и реализовал победный буллит в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:1 Б).
На счету 25-летнего россиянина стало 57 (25+32) очков в 60 играх в сезоне при полезности «+6».
За карьеру в лиге (в рамках регулярок) – 198 (100+98) баллов в 276 играх за «Блю Джекетс».
В истории клуба из Огайо только один игрок быстрее добрался до отметки 100 голов в лиге – это был Рик Нэш (237 игр).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Вот уровень Рика Нэша. Канадский Марченко
