Марченко забросил 100 шайб в НХЛ – в 276 играх. Только Нэш быстрее достиг такой отметки в истории «Коламбуса»

Кирилл Марченко забросил 100 шайб в НХЛ – в 276 играх.

Форвард «Коламбуса » Кирилл Марченко забросил шайбу и реализовал победный буллит в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:1 Б).

На счету 25-летнего россиянина стало 57 (25+32) очков в 60 играх в сезоне при полезности «+6».

За карьеру в лиге (в рамках регулярок) – 198 (100+98) баллов в 276 играх за «Блю Джекетс».

В истории клуба из Огайо только один игрок быстрее добрался до отметки 100 голов в лиге – это был Рик Нэш (237 игр).