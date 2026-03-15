Марченко стал 1-й звездой матча с «Филадельфией» – 25-й гол в сезоне и победный буллит. У него 57 очков в 60 играх в сезоне

Кирилл Марченко забил 25-й гол в сезоне и победный буллит в игре с «Флайерс».

Форвард «Коламбуса » Кирилл Марченко забросил шайбу и реализовал победный буллит в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:1 Б).

25-летний россиянин был признан первой звездой встречи. На его счету стало 57 (25+32) очков в 60 играх в сезоне при полезности «+6».

Сегодня Марченко (22:06 – первое время среди форвардов «Блю Джекетс», 1:45 – в большинстве) реализовал 1 из 5 бросков в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 блок. Также получил малый штраф в первом периоде.