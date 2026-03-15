Кучеров остался без очков впервые за 5 матчей. У него 5 бросков, 2 хита, 2 потери и «минус 1» за 20:00 против «Каролины»
Никита Кучеров остался без очков впервые за 5 матчей.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:4).
32-летний россиянин завершил серию из 4 игр с набранными очками (2+8 на отрезке).
Всего в сезоне у Кучерова 106 (34+72) баллов в 61 игре при полезности «+34». Он по-прежнему идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги.
Сегодня Никита (20:00, 2:46 – в большинстве, «минус 1») 5 раз бросил в створ, применил 2 силовых приема, допустил 2 потери и сделал 1 перехват.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
