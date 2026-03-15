Грицюк набрал 1+1 в матче с «Кингс». У форварда «Нью-Джерси» 29 очков в 62 играх
Грицюк набрал 1+1 в матче с «Кингс».
Форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк набрал 2 (1+1) очка в матче с «Лос-Анджелесом» (6:4).
Всего в 62 матчах сезона у россиянина 29 (12+17) баллов.
Сегодня за 15:53 (0:57 – в большинстве) у Грицюка 5 бросков в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Очень хороший сезон .
Надеемся на развитие его навыков , чтобы стал обязательной частью состава.