Демидов набрал очки в 3-м матче подряд – передача с «Сан-Хосе». У форварда «Монреаля» 14+38 в 65 играх
Форвард «Монреаля» Иван Демидов сделал голевую передачу в матче с «Сан-Хосе» (2:4).
Россиянин продлил результативную серию (1+3) до 3 матчей.
Всего в 65 играх сезона на его счету 52 (14+38) очка.
Сегодня за 16:49 (3:29 – в большинстве) у Демидова 2 броска в створ ворот, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Интересно, на уровень кого из наших нынешних игроков он выйдет. По манере не напоминает никого.
Потенциально может на уровень Капризова и Кучерова выйти
Насчет Капризова дай Бог, конечно, а Кучеров это уже другое. Таких игроков за всю историю было немного, мне кажется.
Помогите разобраться, 40летний Овечкин в очевидно последний год карьеры набрал всего на очко меньше, не может по шайбе попасть, и вообще снова растолстел, а как тогда оценивать показатели звёздного Демидова?
Один играет по 17 минут в первом звене другой в дебютном сезоне по 15 минут в третьем звене
Увы, весь остальной состав состарился, сторчался или разжирел ещё раньше, поэтому приходится ставить Ови в первое звено
