Демидов набрал очки в 3-м матче подряд – передача с «Сан-Хосе». У форварда «Монреаля» 14+38 в 65 играх

Демидов набрал очки в 3-м матче подряд.

Форвард «Монреаля » Иван Демидов сделал голевую передачу в матче с «Сан-Хосе» (2:4).

Россиянин продлил результативную серию (1+3) до 3 матчей.

Всего в 65 играх сезона на его счету 52 (14+38) очка.

Сегодня за 16:49 (3:29 – в большинстве) у Демидова 2 броска в створ ворот, полезность – «0».