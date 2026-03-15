Василевский отбил 31 бросок из 34 в матче с «Каролиной» (2:4). Поражение – 15-е в сезоне

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отбил 31 бросок из 34 в матче с «Каролиной» (2:4). Четвертый гол «Харрикейнс» забили в пустые ворота на 59-й минуте.
В 45 матчах сезона на счету россиянина 30 побед при 91,4% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 2,30.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Вратарь пол команды, в особенности в матчах на вылет, смотришь на Эдмонтон, Питтсбург вот чего им не хватает, ладно Питтсбург там и защита и нападение хромает, вот Эдмонтону не помешал вара уровня Василевского. Поэтому к Василевскому претензий ноль, бывают матчи неудачные,они у всех бывают, но то что он делал и делает на протяжении все карьеры , держит уровень одного из лучших вратарей мира,достойно уважения.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем