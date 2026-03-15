Василевский отбил 31 бросок из 34 в матче с «Каролиной» (2:4). Поражение – 15-е в сезоне

Василевский отбил 31 бросок из 34 в матче с «Каролиной» (2:4).

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отбил 31 бросок из 34 в матче с «Каролиной» (2:4). Четвертый гол «Харрикейнс» забили в пустые ворота на 59-й минуте.

В 45 матчах сезона на счету россиянина 30 побед при 91,4% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 2,30.