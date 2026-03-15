Панарин набрал 1+2 в матче с «Нью-Джерси». У него 12 очков в 10 играх за «Кингс»
Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в матче с «Нью-Джерси» (4:6).
Теперь у россиянина 12 (3+9) очков в 10 играх за «Кингс» после обмена из «Рейнджерс».
Всего в 62 матчах сезона на счету Панарина 69 (22+47) баллов.
Сегодня за 20:20 – лучший показатель среди форвардов «Кингс» (3:21 – в большинстве) – у нападающего 2 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «минус 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
1. ОВЕЧКИН - 1674 (921+753) - 1559 игр...
2. МАЛКИН - 1393 (527+866) - 1259 игр...
3. Фёдоров - 1179 (483+696) - 1248 игр
4. КУЧЕРОВ - 1100 (391+709) - 864 игр...
5. Могильный - 1032 (473+559) - 990 игр
6. Ковалёв - 1029 (430+599) - 1316 игр
7.ПАНАРИН - 939 (324+615) - 814 игр...
8. Дацюк - 918 (314+604) - 953 игры
9. Ковальчук - 876 (443+433) - 926 игр
10. Козлов - 853 (356+497) - 1182 игры
Впереди ОВЕЧКИН и МАЛКИН. КУЧЕРОВ поднимется до второго места, по итогу может и до первого, ПАНАРИН до четвертого