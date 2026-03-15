Панарин набрал 1+2 в матче с «Нью-Джерси». У него 12 очков в 10 играх за «Кингс»

Панарин набрал 1+2 в матче с «Нью-Джерси».

Форвард «Лос-Анджелеса » Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в матче с «Нью-Джерси» (4:6).

Теперь у россиянина 12 (3+9) очков в 10 играх за «Кингс» после обмена из «Рейнджерс».

Всего в 62 матчах сезона на счету Панарина 69 (22+47) баллов.

Сегодня за 20:20 – лучший показатель среди форвардов «Кингс» (3:21 – в большинстве) – у нападающего 2 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «минус 2».