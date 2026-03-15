Свечников набрал 1+1 в матче с «Тампой», став 1-й звездой. У него 58 очков в 66 играх

Свечников набрал 1+1 в матче с «Тампой», став 1-й звездой.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал 2 (1+1) очка в матче с «Тампой» (4:2) и был признан первой звездой.

Теперь на счету россиянина 58 (24+34) очков в 66 матчах сезона.

Сегодня за 19:24 (0:45 – в большинстве) у Свечникова 6 бросков в створ ворот, 4 силовых приема, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».