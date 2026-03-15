Видео
4

Свечников набрал 1+1 в матче с «Тампой», став 1-й звездой. У него 58 очков в 66 играх

Форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал 2 (1+1) очка в матче с «Тампой» (4:2) и был признан первой звездой.

Теперь на счету россиянина 58 (24+34) очков в 66 матчах сезона.

Сегодня за 19:24 (0:45 – в большинстве) у Свечникова 6 бросков в створ ворот, 4 силовых приема, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoАндрей Свечников
logoТампа-Бэй
logoКаролина
logoНХЛ
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Сезон начал не очень, поэтому на уровень "очко за матч" выйти уже не успеет. Самое главное уровень смог подтвердить.
Ответ Фанатка Баевой
Он начинал в дальних звеньях. Смог доказать, что должен играть в первом и после этого результативность на уровне Ахо.
В игре Андрея поражают не набранные очки, а то как он ведет борьбу. Просто огромный объем черновой работы. Думаю практически никто в лиге с таким процентом очков не ведет столько борьбы. У Арендатора все пашут конечно, но Свечников пашет практически больше всех, потому что физика сумасшедшая. И отправить его в низшие звенья - для Свечникова ничто, ему просто меньше работы, а Бриндамор может тогда искать работу, потому что дураков так впахивать про стате почти очко за игру в лиге больше не найти. Свечников да Ахо
2-я половина сезона на уровне топ.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Свечников набрал 1+1 в матче с «Калгари». У него 55 очков в 63 играх в сезоне
8 марта, 06:58Видео
Свечников вышел на 7-е место по очкам (417) в истории «Каролины» в НХЛ, обогнав Терявяйнена и О’Нилла. До идущего 6-м Бринд′Амора 56 баллов
5 марта, 06:58
Свечников набрал 1+1 в матче с «Ванкувером». У форварда «Каролины» 22+31 в 61 игре
5 марта, 05:57Видео
Рекомендуем
Главные новости
Тарасенко – 16-й россиянин в истории НХЛ, набравший 700+ очков в регулярках. У него 322+378 в 892 играх
20 минут назад
Тарасенко сделал дубль за 23 секунды в матче с «Торонто» и стал 2-й звездой. У него 18+20 в 61 игре в сезоне
32 минуты назадВидео
НХЛ. «Виннипег» одолел «Сент-Луис», «Миннесота» уступила «Торонто», «Сиэтл» забросил 6 шайб «Флориде», «Эдмонтон» обыграл «Нэшвилл»
42 минуты назад
Гавриков о Панарине в «Лос-Анджелесе»: «У него все хорошо, он прикрыт. Он у меня пожил. Когда мы в Нью-Йорк приехали, жили у них»
вчера, 20:48
Недопекин про ОИ-2026: «Наблюдал за тройкой Макдэвид – Маккиннон – Селебрини. Поразила невероятная скорость. СКА, «Металлург» и «Северсталь» играют на высоких скоростях»
вчера, 20:17
«Вашингтон» подписал контракт с Коулом Хатсоном на 3 года, кэпхит – 975 тысяч долларов. У 19-летнего защитника 10+22 в 35 матчах в сезоне NCAA
вчера, 20:02
Герин о победе США на Олимпиаде-2026: «Кажется, будто это нереально, как сон. Люди моего поколения ждали этого момента 46 лет»
вчера, 19:48
Карлсон дебютирует за «Анахайм» в матче против «Монреаля». «Вашингтон» ранее обменял защитника, 17 лет выступавшего за «Кэпиталс»
вчера, 19:05
«Торонто» продлил контракт с Ахтямовым на 3 года, зарплата – 900 тысяч долларов. 24-летний вратарь дебютировал в НХЛ в этом сезоне
вчера, 18:54
Капризов о рекордном контракте в НХЛ: «Макдэвид подпишет на 20 млн долларов через 2-3 года. Кучеров, Мэттьюс тот же, все будут подписывать»
вчера, 18:24
Ко всем новостям
Последние новости
Тарасов во 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб за матч, отразив 19 из 25 бросков «Сиэтла». Поражение – 5-е в последних 6 играх
8 минут назад
Зуб сделал 2 передачи в матче с «Сан-Хосе». У защитника «Оттавы» 4+20 в 65 играх
сегодня, 01:48
Мухамадуллин против «Оттавы»: 2 ассиста, 2 броска, 4 блока и 2 потери за 17:02. У защитника «Сан-Хосе» 10 очков в 35 играх в сезоне
сегодня, 00:35
Герин о Мэттьюсе в сборной: «Тихий лидер, у него есть харизма, его все любят. Жаль, что он получил травму, непростое время для «Торонто»
вчера, 22:02
16-летний форвард системы ЦСКА Привалов о еде: «Стейк – мое фирменное блюдо. Начал готовить, когда были в Таиланде. Даже мама говорит, что у меня получается лучше»
вчера, 21:45
Хоккеисты «Авангарда» посетили спектакль «Дальше – тишина...» в Академическом театре драмы в Омске. Актеры ранее пришли на матч против «Шанхая» на «G-Drive Арене»
вчера, 21:22
Участник «Ледникового периода» Рудаковский о Ягудине: «Добрый, искренний, честный. Прощаясь, говорил ему на белорусском: «Да пабачэння». Он отвечал «Шуфлядка» или как-то еще показывал словарный запас»
вчера, 21:04
Щитов о фаворитах Кубка Гагарина: «Металлург», «Авангард» и «Локомотив». В плей-офф будут сюрпризы, непредсказуемый хоккей»
вчера, 20:36
Привалов из системы ЦСКА о Telegram-канале: «С мамой поспорили, у кого будет больше подписчиков. Слежу за Голдобиным, Суриным. Ошибки у Егора – его фишка»
вчера, 19:38
Жаровский о 5:3 «Салавата» с «Шанхаем»: «Их легионеры чуть-чуть пожестче играли, может. Но все нормально. Здорово, что мы победили»
вчера, 19:21
Рекомендуем