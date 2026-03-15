Свечников набрал 1+1 в матче с «Тампой», став 1-й звездой. У него 58 очков в 66 играх
Форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал 2 (1+1) очка в матче с «Тампой» (4:2) и был признан первой звездой.
Теперь на счету россиянина 58 (24+34) очков в 66 матчах сезона.
Сегодня за 19:24 (0:45 – в большинстве) у Свечникова 6 бросков в створ ворот, 4 силовых приема, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
4 комментария
Сезон начал не очень, поэтому на уровень "очко за матч" выйти уже не успеет. Самое главное уровень смог подтвердить.
Он начинал в дальних звеньях. Смог доказать, что должен играть в первом и после этого результативность на уровне Ахо.
В игре Андрея поражают не набранные очки, а то как он ведет борьбу. Просто огромный объем черновой работы. Думаю практически никто в лиге с таким процентом очков не ведет столько борьбы. У Арендатора все пашут конечно, но Свечников пашет практически больше всех, потому что физика сумасшедшая. И отправить его в низшие звенья - для Свечникова ничто, ему просто меньше работы, а Бриндамор может тогда искать работу, потому что дураков так впахивать про стате почти очко за игру в лиге больше не найти. Свечников да Ахо
2-я половина сезона на уровне топ.
