Шестеркин – 1-я звезда матча с «Миннесотой»: 46 сэйвов из 48. Победа – 4-я подряд и 22-я в сезоне

Шестеркин признан первой звездой матча с «Миннесотой».

Вратарь «Рейнджерс » Игорь Шестеркин отбил 46 бросков из 48 в матче с «Миннесотой» (4:2) и был признан первой звездой.

Россиянин одержал 4-ю победу подряд.

Всего в 41 матче сезона на его счету 22 победы при 91,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,49.