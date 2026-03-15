Юров забил 10-й гол в сезоне в матче с «Рейнджерс» с передач Тарасенко и Тренина. У форварда «Миннесоты» 25 очков в 60 играх
Форвард «Миннесоты» Данила Юров забил гол в матче с «Рейнджерс» (2:4). Ассистентами выступили Владимир Тарасенко и Яков Тренин.
Россиянин набрал 25-е (10+15) очко в сезоне, всего он провел 60 игр.
Сегодня за 12:56 (1:58- в большинстве, 0:18 – в меньшинстве) у Юрова 2 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
