Юров забил 10-й гол в сезоне в матче с «Рейнджерс» с передач Тарасенко и Тренина. У форварда «Миннесоты» 25 очков в 60 играх

Юров забил 10-й гол в сезоне.

Форвард «Миннесоты» Данила Юров забил гол в матче с «Рейнджерс» (2:4). Ассистентами выступили Владимир Тарасенко и Яков Тренин .

Россиянин набрал 25-е (10+15) очко в сезоне, всего он провел 60 игр.

Сегодня за 12:56 (1:58- в большинстве, 0:18 – в меньшинстве) у Юрова 2 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».