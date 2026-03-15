Гавриков набрал 1+2 в матче с «Миннесотой» и стал 2-й звездой. У защитника «Рейнджерс» 30 очков в 66 играх

Владислав Гавриков набрал 1+2 в матче с «Миннесотой».

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (4:2).

Также на его счету 2 результативные передачи в этой игре при полезности «+3». Россиянина признали 2-й звездой встречи.

Теперь у 30-летнего игрока 30 (13+17) очков в 66 играх нынешнего сезона при полезности «минус 11».

Гавриков продолжает обновлять личный снайперский рекорд в рамках одной регулярки. Владислав перешел в «Рейнджерс » прошлым летом.